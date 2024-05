Máximo Thomsen confesó con quién comparte celda en la cárcel

Desde la cárcel, el exrugbier también contó su versión sobre la pericia que mostró la huella de su zapatilla en la cara de Fernando. “Sinceramente, no recuerdo mucho. Pero me acuerdo de que entré a la pelea pateando”, comenzó diciendo, al ser concultado.

“Cuando vi en el juicio que estaba mi zapatilla, dije ‘sí, es mía’, porque yo nunca me quiero esconder de lo que pasó, pero realmente quiero que si somos culpables de algo, que nos culpen por lo que pasó, no por algo que dicen que pasó”, agregó.

En diálogo con Telenoche, concluyó: “Yo estuve ahí, sí participé, le pegué, pero nunca quise que terminara así. Es difícil porque también es un cargo de conciencia importante, porque cuando uno no lo busca, no se la espera y no espera estas consecuencias".