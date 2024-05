Máximo Thomsen reveló que estuvo de novio con una chica estando en la cárcel: cómo se conocieron

En esa misma línea contó cómo se conocieron a través de las redes sociales: “Empecé algo que nunca pensé que podía llegar a pasar. Se interesó por mí y tuve dos años de relación con ella”, precisó.

En cuanto a lo que más extrañaba de estar en libertad, respondió: “Todo. Mi familia, mis amigos, poder hacer las cosas que me gustan, trabajar con mi papá”.

Y completó: “Él (su papá) siempre me manda ‘te necesito’ y mi mamá también. Extraño mucho. Mis amigos también me mandan mensaje siempre, me dicen que quieren estar conmigo, que me extrañan, y a mí me rompe el corazón, porque yo también los quiero ver”.