"Me voy a morir": nena denunció bullying en una triste carta a su mamá

“Empecé a sospechar que algo raro estaba pasando. Empezó a somatizar la angustia. La llevamos al médico y ella estaba bien en lo físico”, relató.

La nena siguió relatando en la carta su calvario: “No paro de temblar y no puedo respirar bien. Siento que me voy a morir. Ayúdame por favor”.

Según la madre de la menor “le dejan mensajes intimidantes en distintas partes de la escuela, la insultan en forma permanente, se burlan de ella cuando presenta un trabajo en clase, la dejan afuera de las actividades escolares y extraescolares".

La familia denunció que en la escuela “no dieron ningún tipo de respuesta para hacer frente a la problemática y solucionarla definitivamente”.

La carta completa dice: "Mami, te estoy haciendo esta carta porque me están pasando cosas horribles porque no paro de temblar y no puedo respirar bien. Te juro que nunca odié tanto a estas personas. Mamá por favor tenés que hacer algo.Ma, siento que me voy a morir. Ayudame por favor. Te amo".