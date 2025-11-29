Revés inesperado para Cristian Graf por el crimen de Diego Fernández Lima

En otro pasaje de la resolución, agregó: “No hay posibilidad de desvincular, a esta altura, al nombrado del homicidio, ya sea como autor, cómplice o cualquier otro grado de participación y en una línea temporal evidentemente distinta y excluyente a la del delito por el cual se pretende limitar el examen de su eventual responsabilidad".

En su argumentación, Rodríguez Varela consideró “totalmente inverosímil” la postura de los abogados de Graf respecto de que Diego Fernández hubiera sido enterrado en el lote lindero, y mencionó una teoría de la defensa sobre un posible culpable que “convenientemente está muerto”.

En tanto, el juez Hernán López afirmó: “Debe propiciarse la continuación de la investigación por el delito precedente (homicidio) y esclarecer la desaparición y posterior muerte de la víctima, sin perjuicio de la eventual decisión que corresponda una vez identificados el autor y/o cómplices”.

Y agregó: “No es posible declarar la extinción de la acción penal más allá del tiempo transcurrido desde la denuncia de desaparición de Fernández Lima. Con más razón, en tanto el razonamiento del juez soslaya datos imprescindibles que se desconocen. Al no tener identificado al autor, no podemos saber si existieron causales interruptivas de la acción penal, si se trató de un delito cometido en ejercicio de la función pública o si existió cualquier otra circunstancia relevante”.

El crimen de Diego Fernández Lima

lima

Diego tenía 16 años cuando fue visto por última vez, la tarde del 26 de julio de 1984. Ese día había almorzado con su mamá y salió rumbo a la casa de un amigo tras pedirle unos pesos. Su rastro se perdió en la zona de Rómulo Naón y Monroe, en Villa Urquiza.

Sus padres, Juan Benigno Fernández e Irma Lima, denunciaron la desaparición en la entonces Comisaría 39, pero la causa terminó archivada bajo la presunción de una simple “fuga del hogar”.

Desde ese momento, la familia inició una búsqueda que se extendió por años, con volanteos, llamados a programas de televisión y presencia constante en los medios. El padre de Diego murió en 1986 sin haber logrado respuestas.

El giro llegó el 20 de mayo del año pasado cuando obreros que trabajaban en un terreno de avenida Congreso encontraron restos humanos en un sector lindero de la casa donde la familia Graf vivía desde los años ’70.

La investigación quedó en manos del fiscal Martín López Perrando y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que analizó 151 fragmentos óseos hasta lograr confirmar que pertenecían a Fernández Lima.

Los peritos determinaron que el adolescente murió tras recibir una puñalada en el tórax, que dejó una lesión visible en la cuarta costilla derecha. Después del ataque, intentaron desmembrarlo (sin lograrlo completamente) y finalmente lo enterraron en una fosa precaria, a unos 60 centímetros de profundidad.