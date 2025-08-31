El nuevo contraataque de Cristian Graf en crimen de Coghlan: "Soy el chivo expiatorio"

En el documento, se sostiene que “no hay pruebas que vinculen a Graf con la víctima, que el delito se encuentra prescripto por el paso del tiempo y que tampoco existen elementos que acrediten un intento de encubrimiento en la casa donde aparecieron los restos óseos”.

En el mismo sentido, remarcan que los albañiles que trabajaron en el jardín “no hallaron obstáculos para instalar una medianera, que Graf no se negó nunca a colaborar y que incluso se presentó espontáneamente en la Fiscalía, aunque su testimonio no fue tomado”.

El hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima fue en mayo pasado. Estaba desaparecido desde 1984.

Más allá de los argumentos técnicos, la defensa avanza sobre un terreno político y social: denuncia que la presión mediática y la expectativa ciudadana generaron la necesidad de “hallar un culpable” a cualquier precio, incluso fuera de los límites de la ley.

En ese marco, plantean que Graf ha sido convertido en un “chivo expiatorio” y que continuar el proceso significaría un derroche de recursos públicos en una causa que, según ellos, carece de sustento.

Del otro lado, la familia de Diego Fernández Lima rechaza de plano esta jugada. El abogado querellante Hugo Wortman Jofre fue categórico al señalar que el planteo es improcedente y que la causa “recién comienza”.

Para ellos, el pedido de sobreseimiento es apenas un intento desesperado de cerrar cualquier investigación sobre los vínculos de Graf con el caso. El hermano menor de la víctima, Javier Fernández, tiene ahora la posibilidad de impugnar la presentación y de impulsar la producción de pruebas, la citación de testigos y la participación de peritos que robustezcan la pesquisa.

La zona donde se hallaron los restos.

Mientras tanto, el juez Litvack aguarda el escrito más firme que le solicitó al fiscal López Perrando, consciente de que no puede resolver el sobreseimiento sin antes analizar en detalle los fundamentos de la acusación. En este choque de estrategias se juega algo más que el futuro procesal de Graf.

Lo que está en juego es la capacidad de la Justicia argentina de dar respuestas a un crimen ocurrido hace más de cuatro décadas.