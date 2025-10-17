Qué declaró Cristián Graf ante la Justicia por el hallazgo de restos humanos en su casa de Coghlan.

https___thumbs.vodgc.net_1-14-UaFlx81755040042447-1755041337 Los abogados de Cristian Graf se presentaron en Fiscalía y aseguraron que es inocente.

La defensa pidió el sobreseimiento

Nyczypor también confirmó que la defensa solicitó el sobreseimiento y archivo de la causa, al considerar que no existen pruebas que vinculen a su cliente con el crimen.

En su exposición, Graf explicó —con planos y documentos— cómo era la estructura de la medianera en aquel entonces, que no era una pared sino un alambrado, y dónde se halló la fosa con los restos. “Ni él ni su familia sabían que había restos óseos en ese lugar”, remarcó la letrada, que representa a Graf junto a su colega Martín Díaz.

Un perfil reservado y pocas apariciones públicas

Desde el hallazgo del cuerpo, Graf se mantuvo alejado de los medios, salvo una entrevista concedida en agosto pasado, cuando insistió en su inocencia. “Los Graf son muy cerrados, no les gusta hablar con los medios. Él ya habló en aquella entrevista y considera que con eso ya es suficiente”, explicó su abogada.

En esa única aparición pública, Graf negó cualquier participación en el crimen y sostuvo que el cuerpo de Fernández Lima podría haber sido plantado intencionalmente.

PJWMURT4KVECRORFXUGSBG2GII (1) Diego Fernández Lima y Cristian Graf.

“Me plantaron un muerto en casa”

En aquella entrevista, Graf fue contundente al responder si creía que le habían tendido una trampa: “La verdad que sí. Pobre muchacho, alguien lo enterró ahí y se dio a la luz ahora por la obra. Si no, nunca más te hubieses enterado de nada. Es terrible”. Y agregó: “Si fue intencional o qué pasó en ese momento cuando lo hicieron, la verdad lo desconozco. Es raro. Obviamente que es raro”.

El propietario de la vivienda insistió en que ni él ni su familia tienen relación con el hecho: “Yo tengo la conciencia limpia, mi familia tiene la conciencia limpia y ya está”, afirmó.

También aclaró que nunca dudó de sus padres y que quienes lo conocen “tampoco lo harían”. “Lo único que me liga a Diego Fernández es que estuvimos un año en el colegio”, subrayó.

los-restos-de-los-huesos-encontrados-en-un-chalet-de-coghlan-foto-gentileza-rodrigo-alegre-PSPOW4WB3JCUHJTGMGWFJHRZGE Los restos de los huesos encontrados en un chalet de Coghlan.

Graf aseguró que se siente angustiado por ser señalado como sospechoso y que su imputación se debió a una simple asociación: “Dijeron: ‘ah, era del colegio, listo, ya está, es él’. Lo dieron como caso cerrado. Y no es así. Da bronca, porque al saber que no sos vos, te acusan de algo que no hiciste”.

El hombre describió cómo su vida cambió desde el hallazgo: “Ahora soy, en parte, el protagonista porque me están implicando en una causa que no es mía. Y encima salpica a todos: familiares, amigos, todos”.

Espera que se conozca la verdad

Graf sostuvo que lo único que desea es que la investigación avance para aclarar quién fue el responsable del homicidio de Fernández Lima: “Cuando se sepa quién fue, vamos a estar todos en paz, tanto la familia Fernández como nosotros. Igual va a quedar todo manchado, pero al menos quedará aclarado”.

Por último, aseguró que está dispuesto a recibir a la familia de la víctima para hablar si así lo desean: “Quiero que se conozca la verdad y que todos puedan descansar tranquilos”.