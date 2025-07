Misterio en la costa de Puerto Madryn: el cuerpo de Patricia Rodríguez fue hallado sin vida

Quién era Patricia Rodríguez, la víctima

Patricia Rodríguez, la mujer hallada sin vida, habría estado bajo tratamiento por motivos de salud mental, según trascendió en la investigación. A pesar de que su identidad ya fue establecida, se tomaron sus huellas dactilares para confirmar los datos y cargarlos en el sistema oficial, a la espera de los resultados de la autopsia que se realiza en la morgue judicial de la zona.

“No se descarta ningún tipo de hipótesis. Hay que ser prudentes hasta tener los resultados forenses”, remarcó Williams. En ese sentido, indicó que si bien todo parece indicar una muerte por causas naturales o accidente, el Ministerio Público Fiscal debe contemplar todos los escenarios posibles, incluso aquellos que luego puedan descartarse por falta de evidencia.

Desde el entorno de la víctima, aún no hubo declaraciones públicas, y los investigadores trabajan en reconstruir las últimas horas con vida de Rodríguez, además de revisar cámaras de seguridad cercanas a la zona del hallazgo y realizar entrevistas a vecinos que pudieran haberla visto en las inmediaciones.

La zona donde apareció el cuerpo, Punta Cuevas, es un sector costero de Puerto Madryn que suele ser concurrido por vecinos que salen a caminar o hacer ejercicio. La presencia del cadáver generó conmoción entre los transeúntes que circulaban por allí esa mañana, y obligó a desplegar un operativo policial para resguardar la escena.

Si bien no es frecuente el hallazgo de personas fallecidas en la costa madrynense, los investigadores insisten en que, ante las condiciones climáticas y las características del terreno, la hipótesis de un accidente no puede descartarse. “Vamos a esperar a tener todos los elementos, pero por ahora no hay indicios de un hecho delictivo”, reiteraron desde la fiscalía.

La causa permanece en investigación y, por el momento, se encuentra en etapa preliminar. En las próximas horas, la fiscalía podría ofrecer un parte con los primeros resultados forenses que determinen las causas reales del fallecimiento. Mientras tanto, las autoridades insisten en que cualquier dato que pueda aportar la comunidad será tenido en cuenta para avanzar con la reconstrucción de lo ocurrido.