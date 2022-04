Narcotráfico y violencia: cayó Marcos Mac Caddon líder de una celula de Los Monos en el Gran Rosario

Durante la audiencia de imputación se reprodujeron audios obtenidos del celular de Mac Caddon en los que menciona a barrabravas de un club rosarino, a dirigentes políticos locales y habla de presuntos acuerdos con la policía local.

En un momento, el imputado pidió la palabra y sugirió que colaborará con la investigación y expresó: “Fui asesor de concejales que han ganado. Tengo mucha información”.

¿Qué dicen los audios de Mac Caddon?

marcos-jeremias-pato-mac-caddon___kVhdx_CHD_720x0__1.webp

En el teléfono de Mac Caddon se hallaron imágenes de armas de fuego que tenía en su casa, droga y varias conversaciones que podrían generar nuevas causas penales.

En marzo Mac Caddon habló con un abogado en relación a su situación judicial y le dijo: "El tema es así. La gorra me dice que lo tuyo es amplio. Pipi Traferri, político (senador provincial del peronismo); Piyin (se presume, Andrés “Pillín” Bracamonte, jefe de la barra brava de Rosario Central); la gente de campo seco de Baigorria. Tenés quilombo con todos estos. La captura tuya la tiene (Marcelo) Sain. Es decir que estás más expuesto allá que acá"

“La diputada que te habló te puede dar una mano. Porque el jodido es Sain. La gorra acá se arregla, en la de Buenos Aires es donde hay que meter mano”, le explicó Mac Caddon a Godoy sin dar el nombre de la implicada.

“Después te llamo. Es todo el W, que lo maneja. Él te mete en cana y él te saca”, le respondió Godoy.

Mac Maddon le comenta a Godoy: “Pillín que me la chupe; Pipi Traferri, una atención y no jode más. El único complicado es Sain que anda haciéndose el loco, pero ese lo puede manejar ahí la diputada porque es de Buenos Aires”.

“¿Viste que hoy me comentaste vos que había un amiguito que te pasaba la platita allá? Bueno, te lo quieren correr al pibe. Se ve que trabajaba con varias líneas y eso trajo quilombo; metió la mano en la lata con unos políticos y se portó mal, así que los políticos no lo quieren ahí, te lo van a correr. Ellos lo que estaban buscando era que tengan, que se maneje una sola línea… Así que estaba la gorra también ahí de todos los colores… Ahí es un arreglo que se paga por semana, bueno una monedita. Yo aproveché esa reunión y digo: ‘Mirá, yo tengo una línea que la podemos bajar, así que yo propuse la tuya… La aceptaron, lo que no quieren es que hagamos ruido, o sea que no haya quilombo. Le dije que no había problema en eso, que yo me hacía cargo de eso con los pibes”, sostuvo Mac Caddon ante “Guille” Cantero.

Desbaratando a Los Monos

marcos-jeremias-pato-mac-caddon___5IwM8pNUH_1256x620__2.webp

Según los fiscales, Mac Caddon era líder de una célula de la banda ligada al narcotráfico "Los Monos", de la que también participaban en forma autónoma Leandro “Pollo” Vinardi, Pablo Nicolás Camino y Damián “Toro” Escobar.

Con el aval de Cantero “y de funcionarios públicos”, según se escucha en los audios, Mac Caddon “desplazó a las personas que ejercían el control territorial en la zona norte de Rosario, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, San Lorenzo y Puerto General San Martín” para hacerse cargo él “de la administración de los negocios legales e ilegales en esa zona”, señalaron los acusadores.

Para el fiscal, desde marzo de 2021 “le dan un lugar muy grande para trabajar que es el cordón industrial y zona norte de Rosario” donde el acusado “teje vínculos con la policía, con políticos”.

“Lo que me propusieron ahí es agarrar desde (Capitán) Bermúdez hasta Santa Fe viste, son una banda de pueblos, sin molestar a nadie, despacito, ellos lo que quieren es que no haya bardo”, dice Mac Caddon, para agregar que “quieren mezclar políticos, la gorra, todo quieren estar en el negocio, viste”, se registra en el audio.

Según la imputación, Mac Caddon realizó arreglos con la Policía y funcionarios públicos a cambio de dinero para conseguir la cobertura del negocio, e “impartió órdenes a personas que se encuentran por debajo suyo en la estructura de la organización para cometer diversos hechos violentos, a través de la intimidación mediante el uso de armas de fuego”.

También “gestionó el cobro de deudas de forma violenta con organizaciones antagónicas y con personas que le abonan sumas de dinero para poder ejercer distintos negocios -legales e ilegales- en la zona donde el mismo ejerce control territorial”.

La jueza Paula Álvarez aceptó la imputación y dictó la prisión preventiva de Mac Caddon por dos años.