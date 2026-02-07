Disconformes con el menú, dos internas de la Unidad Penitenciaria N° 47 de José León Suárez, en la provincia de Buenos Aires, lograron viralizar en las últimas horas un video en el que se quejaron por tener que comer pollo todos los días.
El episodio ocurrió en la Unidad Penitenciaria N° 47 de José León Suárez, donde dos internas grabaron un video desde el interior del penal para quejarse por el menú diario.
"Nos van a salir alitas": el irónico reclamo de dos presas por comer pollo todos los días
“Nos van a salir alitas”, ironizó una de ellas mientras se grababa con un teléfono celular desde el interior del penal. En un breve descargo, definió la situación como “la peor desgracia que me pudo pasar en la vida” y agregó: “Nunca pensé que me iba a pasar esto”.
“Todos los días comer pollo, pollo, pollo. ¿Qué se piensa que somos?”, sumó su compañera.
El reclamo continuó con un tono cada vez más exagerado: “Pero pollo, pollo mutante. No puede ser esto. Esto hay que hablarlo con Milei, hacer algo. No puede ser que comamos tanto pollo”, insistió la primera interna.
Entre risas, volvió sobre la misma idea: “Tanto pollo que hasta nos salen alitas, nos salen alitas. Mire, señora, nos salen alitas”. Acto seguido, ambas comenzaron a gritar al unísono: “¡Justicia, justicia, justicia!”.
El video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, despertó una fuerte polémica. Muchos usuarios cuestionaron que las internas tengan acceso a un teléfono celular dentro de la cárcel y, además, criticaron el reclamo por el menú penitenciario.