"Nos van a salir alitas": el irónico reclamo de dos presas por comer pollo todos los días

Entre risas, volvió sobre la misma idea: “Tanto pollo que hasta nos salen alitas, nos salen alitas. Mire, señora, nos salen alitas”. Acto seguido, ambas comenzaron a gritar al unísono: “¡Justicia, justicia, justicia!”.

El video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, despertó una fuerte polémica. Muchos usuarios cuestionaron que las internas tengan acceso a un teléfono celular dentro de la cárcel y, además, criticaron el reclamo por el menú penitenciario.