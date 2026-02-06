En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
TRISTEZA

Murió un nene de 12 años y un bebé de 2 está grave: volvían de sus vacaciones

La madrugada del miércoles quedó marcada por el dolor en una familia de Berazategui que viajaba por el interior bonaerense. Un violento choque frontal sobre la Ruta Provincial 60, a la altura del kilómetro 569, terminó con la vida de un nene de 12 años y dejó a una beba de apenas 2 en estado crítico.

Murió un nene de 12 años y un bebé de 2 está grave: volvían de sus vacaciones

La madrugada del miércoles quedó marcada por el dolor en una familia de Berazategui que viajaba por el interior bonaerense. Un violento choque frontal sobre la Ruta Provincial 60, a la altura del kilómetro 569, terminó con la vida de un nene de 12 años y dejó a una beba de apenas 2 en estado crítico. El impacto ocurrió en el tramo que une las localidades de Carhué y Guaminí, una zona de tránsito frecuente de camiones y vehículos particulares.

Leé también El angustiante descargo por TikTok de la turista argentina detenida en Brasil: "Estoy desesperada y ..."
el angustiante descargo por tiktok de la turista argentina detenida en brasil: estoy desesperada y ...

El siniestro involucró a un camión Mercedes Benz con remolque y un Peugeot 308 en el que viajaban cinco integrantes de la familia Alegre. Según confirmaron fuentes policiales y de emergencias, la colisión fue frontal y de una violencia extrema, lo que obligó a un amplio despliegue de asistencia.

El choque se produjo durante la madrugada, en circunstancias que todavía son materia de investigación. La mecánica del accidente es analizada por peritos viales, quienes trabajan para determinar si hubo una invasión de carril, una maniobra imprudente o algún factor externo que desencadenó el impacto.

Tres dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Carhué acudieron al lugar junto a efectivos policiales y ambulancias del Hospital San Martín. La escena fue desoladora: el Peugeot 308 quedó con severos daños en su parte delantera, mientras que el camión también presentó importantes destrozos.

Bautista Alegre, el nene de 12 años, fue trasladado de urgencia al centro de salud local. Sin embargo, murió poco después de ingresar al hospital como consecuencia de las graves heridas sufridas. La noticia generó conmoción tanto en Carhué como en Berazategui, donde la familia es oriunda.

En el mismo vehículo viajaba Hanna Olivia Alegre, de tan solo 2 años, quien sufrió heridas de extrema gravedad. Debido a la complejidad de su cuadro, fue derivada al Hospital Interzonal Dr. José Penna de Bahía Blanca, donde permanece internada en terapia intensiva.

Fuentes médicas indicaron que su estado es delicado y que permanece bajo estricta observación. La pequeña pelea por su vida mientras su familia atraviesa horas de angustia absoluta.

La conductora del Peugeot, madre de los menores, sufrió una fractura en una de sus piernas, mientras que el padre padeció heridas de menor gravedad. Ambos permanecen bajo atención médica y acompañados por familiares.

Las autoridades judiciales iniciaron una causa para esclarecer las circunstancias del accidente. Se ordenaron peritajes accidentológicos, análisis de velocidad y exámenes toxicológicos, tanto al conductor del camión como a la conductora del automóvil.

El tramo de la Ruta 60 donde ocurrió el hecho es una vía clave para la conexión regional y registra tránsito pesado frecuente. Vecinos de la zona han señalado en reiteradas oportunidades la necesidad de mayores controles y señalización reforzada.

El tránsito estuvo parcialmente interrumpido durante varias horas mientras se realizaban las tareas de rescate y peritaje.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Volvían de vacaciones y chocaron contra un camión: el desenlace más doloroso
Estaban parados junto a su vehículo, fueron embestidos y solo uno logró sobrevivir
"Sin trabajo y con un hijo discapacitado": el chofer que se peleó con un pasajero en el colectivo admitió su error y pide ayuda

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar