Murió un nene de 12 años y un bebé de 2 está grave: volvían de sus vacaciones

Bautista Alegre, el nene de 12 años, fue trasladado de urgencia al centro de salud local. Sin embargo, murió poco después de ingresar al hospital como consecuencia de las graves heridas sufridas. La noticia generó conmoción tanto en Carhué como en Berazategui, donde la familia es oriunda.

En el mismo vehículo viajaba Hanna Olivia Alegre, de tan solo 2 años, quien sufrió heridas de extrema gravedad. Debido a la complejidad de su cuadro, fue derivada al Hospital Interzonal Dr. José Penna de Bahía Blanca, donde permanece internada en terapia intensiva.

Fuentes médicas indicaron que su estado es delicado y que permanece bajo estricta observación. La pequeña pelea por su vida mientras su familia atraviesa horas de angustia absoluta.

La conductora del Peugeot, madre de los menores, sufrió una fractura en una de sus piernas, mientras que el padre padeció heridas de menor gravedad. Ambos permanecen bajo atención médica y acompañados por familiares.

Las autoridades judiciales iniciaron una causa para esclarecer las circunstancias del accidente. Se ordenaron peritajes accidentológicos, análisis de velocidad y exámenes toxicológicos, tanto al conductor del camión como a la conductora del automóvil.

El tramo de la Ruta 60 donde ocurrió el hecho es una vía clave para la conexión regional y registra tránsito pesado frecuente. Vecinos de la zona han señalado en reiteradas oportunidades la necesidad de mayores controles y señalización reforzada.

El tránsito estuvo parcialmente interrumpido durante varias horas mientras se realizaban las tareas de rescate y peritaje.