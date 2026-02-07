La dolorosa confesión de Gimena Accardi sobre su infidelidad a Nico Vázquez: "Hablé con mucha..."

Gime Accardi

Cuál fue el descargo de Gimena Accardi

Gimena Accardi confesó en el streaming de Olga la infidelidad a Nico Vázquez, un episodio que terminó por detonar la separación de la pareja tras 18 años de relación. La ruptura se hizo pública a comienzos de julio, en medio de una crisis que, según reconocieron, venía gestándose desde hacía tiempo.

Luego de su descargo al aire, la actriz volvió a referirse al tema a la salida del programa. Allí aclaró que la persona con la que tuvo el desliz no pertenece al medio artístico y desmintió de manera contundente los rumores que la vincularon sentimentalmente con su compañero de teatro Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano. Accardi buscó así frenar las especulaciones que comenzaron a circular y que involucraban a terceros.

"No debería estar dando explicaciones, para mí es una verguenza total hablando de esto, que di las explicaciones a Nico y quedó entre cuatro paredes. Lamento tener que hacerlo público y este escarnio que es total. Bastante tengo con el dolor de haberle causado a mi marido y así y todo me perdonó, nostoros ya veníamos mal", expresó con visible angustia.

En esa misma línea, insistió en que parte de lo que se dijo es cierto, pero otra parte no, y marcó la necesidad de proteger a personas que nada tuvieron que ver con la situación. "Hay una parte que se habló ayer que es verdad y otra que no y necesito frenar eso porque hay terceros que no quiero que estén manchados y en el medio hay familias sufriendo del otro lado", sostuvo, apartando de forma tajante a Andrés Gil de cualquier versión.

"Tengo la necesidad muy importante de aclarar que con el que se me involucra es mentira. Sigo compartiendo la gira y esto es lo que necesito que se frene", agregó, firme en su postura.

Más tarde, explicó por qué decidió hacer pública la situación, pese a que se trata de un asunto estrictamente personal: "Necesité salir a aclararlo, esta es la verdad y soy yo con miles de defectos. Nico no había hecho nada y se lo vinculó con total certeza con dos compañeras de trabajo y eso era mentira. Y bueno, ahora el ojo lo tengo yo y me bancaré la que venga".

Sobre el fuerte hostigamiento que recibió en redes sociales tras conocerse la noticia, Accardi admitió que optó por tomar distancia para resguardar su salud mental. "No estoy leyendo nada en las redes sociales porque no me quiero suicidar mañana básicamente porque es demasiado el odio y hostigamiento, por eso las cerré y no las leo, no sé lo que está pasando, prefiero no leerlo por mi salud mental", reconoció.

Al referirse a la persona con la que fue infiel, dejó en claro que se trató de alguien completamente ajeno al ambiente artístico. "Fue un desliz que duró muy poquitito, un random total, una cañita al aire de mier.., ni es del medio, ni lo conocen ni en Instagram lo sigo. Nico es intachable, se lo dije yo (la infidealidad) y no hubo pruebas", aseguró.

La actriz también remarcó que, durante todos estos años, mantuvieron un perfil bajo como pareja. "No somos una pareja mediática, no somos cirqueros ni mediáticos, es un tema muy sensible y delicado, es una verguenza total para mí. Necesito dar esta explicación para que se corte algo que no es real y que se deje de decir para no manchar a terceros", enfatizó.

Finalmente, explicó que la infidelidad fue el punto final de una relación que ya venía atravesando dificultades. "Esta es la gota que revalsa el vaso (la infidelidad), ya veníamos muy mal y este fue el detonante. Me siento aliviada que no se le apunte a él cuando me la mandé yo la cagada", afirmó. Ante la consulta sobre si había hablado con Cande Vetrano, respondió sin vueltas antes de retirarse: "Sí, por supuesto, con todos".