Un hombre escrachó a su pareja justo en el momento en que ingresaba a un hotel alojamiento con su amante en la localidad de Villa María, Córdoba.
"Vas a tener que explicárselo a los chicos": descubrió a su pareja con otro hombre en un hotel alojamiento
"Mi amor, disfrutalo, quedate tranquila", se escucha decir a la persona afectada por la infidelidad en el video que registró, mientras se acercaba a la mujer. Luego, apuntó con la cámara hacia el acompañante y agregó con ironía: "Disfrutá a la chica".
Segundos después, el clima se tornó más tenso cuando lo desafió a dar la cara: "¿Cómo es tu nombre, flaco? Si tenés un poquito de huevo, decime el nombre", reclamó.
Mientras la mujer intentaba dar una explicación, el hombre continuó con su descargo: "Mirá qué lindo, seguí cogie...".
"Más vale que vas a tener que explicárselo a los chicos, toda la vida", agregó en otro de los comentarios donde expresó su indignación. La mujer, por su parte, hizo mención a sus problemas de alcoholismo.
"Por todo lo que te di, sos una mugre. Son una verga", finalizó el hombre antes de concluir el registro fílmico, que superó el minuto de duración y no tardó en viralizarse.