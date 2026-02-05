"Vas a tener que explicárselo a los chicos": descubrió a su pareja con otro hombre en un hotel alojamiento

Embed

"Más vale que vas a tener que explicárselo a los chicos, toda la vida", agregó en otro de los comentarios donde expresó su indignación. La mujer, por su parte, hizo mención a sus problemas de alcoholismo.

"Por todo lo que te di, sos una mugre. Son una verga", finalizó el hombre antes de concluir el registro fílmico, que superó el minuto de duración y no tardó en viralizarse.