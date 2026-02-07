"Simplemente, perdón hijos míos": la inesperada carta que dejó una joven mujer antes de quitarse la vida

carta

Alarmado por el contenido de la carta de despedida, el hombre intentó contactarla de inmediato, pero descubrió que había dejado su celular en la vivienda y solo se había llevado el documento de identidad.

Pasadas las 19.30 del jueves, Luna se presentó en la Comisaría 32 para denunciar la desaparición y alertar sobre el posible riesgo. De inmediato se organizó un amplio operativo de rastrillaje que involucró a efectivos policiales y familiares durante toda la noche.

El desenlace llegó alrededor de las 9 de la mañana del viernes, cuando el cuñado de la víctima, Pablo Luna, localizó el cuerpo a apenas 30 metros de la casa familiar, en una zona montuosa cercana. La mujer fue hallada suspendida por una soga atada al cuello, con el cuerpo levemente apoyado sobre una silla plástica.

La fiscal Silvia Jaime dispuso la intervención de Criminalística en el lugar, el traslado del cadáver a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente y el secuestro de la carta y el teléfono celular, que serán peritados en el marco de la causa.