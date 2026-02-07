En vivo Radio La Red
Policiales
Hijos
Mujer
Conmoción

"Simplemente, perdón hijos míos": la inesperada carta que dejó una joven mujer antes de quitarse la vida

Una mujer, de 29 años, fue hallada sin vida en una zona cercana a su vivienda, en la localidad de Quebracho Coto, Santiago del Estero.

Una mujer, de 29 años, fue hallada sin vida en una zona cercana a su vivienda, en la localidad de Quebracho Coto, Santiago del Estero. (Imagen ilustrativa).

Conmoción en Santiago del Estero por una mujer, de 29 años, que dejó una carta antes de quitarse la vida en la localidad de Quebracho Coto, en el departamento Pellegrini.

Simplemente, perdón hijos míos. No aguanto más el dolor de vivir así, pero me quiero ir. Siempre los amaré eternamente”, escribió en un mensaje que dejó a sus dos pequeños hijos, de 8 y 9 años.

El fatídico episodio ocurrió cuando la joven salió de su casa en la zona de Sara Pampa, supuestamente rumbo a su trabajo, pero nunca regresó.

Su pareja, Leonardo Luna, quien se había ausentado unas horas para realizar tareas como jornalero, volvió al hogar y encontró el inquietante papel sobre un mueble.

carta

Alarmado por el contenido de la carta de despedida, el hombre intentó contactarla de inmediato, pero descubrió que había dejado su celular en la vivienda y solo se había llevado el documento de identidad.

Pasadas las 19.30 del jueves, Luna se presentó en la Comisaría 32 para denunciar la desaparición y alertar sobre el posible riesgo. De inmediato se organizó un amplio operativo de rastrillaje que involucró a efectivos policiales y familiares durante toda la noche.

El desenlace llegó alrededor de las 9 de la mañana del viernes, cuando el cuñado de la víctima, Pablo Luna, localizó el cuerpo a apenas 30 metros de la casa familiar, en una zona montuosa cercana. La mujer fue hallada suspendida por una soga atada al cuello, con el cuerpo levemente apoyado sobre una silla plástica.

La fiscal Silvia Jaime dispuso la intervención de Criminalística en el lugar, el traslado del cadáver a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente y el secuestro de la carta y el teléfono celular, que serán peritados en el marco de la causa.

