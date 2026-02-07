Así cayó "La Banda del Escruche Teresita" después de un operativo encubierto de la Bonaerense

Las filmaciones mostraron que los integrantes vestían prendas similares en cada episodio, lo que facilitó el cotejo de imágenes y la identificación de los sospechosos. Tras los robos, se retiraban en otro vehículo, una modalidad destinada a evadir controles policiales y desviar la investigación.

El momento de la detención

En la etapa final, efectivos policiales trabajaron de civil simulando ser turistas para no alertar a los imputados. De ese modo, lograron observar el momento en que los sospechosos subieron a la camioneta con intenciones de abandonar el lugar, lo que derivó en la intercepción inmediata.

Durante el procedimiento, el vehículo intentó darse a la fuga y colisionó con un móvil policial no identificable. A pesar de la maniobra, los efectivos lograron la aprehensión de dos hombres mayores de edad en la intersección de Avenida Costanera y calle 46, en Santa Teresita.

La Chevrolet Tracker roja utilizada por la banda tenía un pedido de secuestro activo por robo automotor, requerido por la UFID N° 9 de La Plata. En poder de los detenidos se secuestraron elementos vinculados a distintos hechos delictivos, lo que permitió esclarecer el robo en Santa Teresita y varias Investigaciones Penales Preparatorias por robos y hurtos ocurridos en La Lucila del Mar, Nueva Atlantis, Mar de Ajó y San Bernardo.

El Ministerio Público Fiscal notificó a los imputados por el delito de robo y solicitó allanamientos en domicilios de interés para avanzar con la investigación y determinar la posible participación de otros integrantes.