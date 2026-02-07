Cinco hombres abusaron sexualmente de un camionero y lo filmaron: así fue la indignante emboscada

Con esa información, la Fiscalía Nº 4 del Ministerio Público Fiscal de Santa Fe inició la investigación y logró recuperar registros audiovisuales del hecho, que fueron incorporados al expediente judicial.

Pese a que los acusados intentaron minimizar el hecho, asegurando que lo ocurrido había sido “un chiste”, la fiscalía descartó esa versión ante la gravedad de las pruebas reunidas, según informaron medios locales.

En los procedimientos ordenados por la Justicia, cuatro de los acusados, Diego Mauri, Diego Bogadín, Jorge Spessot y Enrique Silvero fueron detenidos por orden de la jueza penal Natalia Palud. El quinto imputado, Mariano Benítez, fue arrestado recién el 1 de febrero, luego de permanecer prófugo.

Los presuntos agresores tienen entre 31 y 41 años y están imputados por abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado.

La imputación fue formulada por el fiscal Valentín Herenú y, tras distintas audiencias, la causa quedó en manos del fiscal Norberto Ríos, quien continuará con la investigación.