La palabra de la turista argentina denunciada en Brasil: "Es absolutamente falso que les dijera negro y macaco"

La turista argentina acusada de injuria racial en Brasil negó haber llamado "negro" y macaca" a empleados del local donde se originó el conflicto. Además, confirmó que la discusión se debió a un cobro indebido.

La cronista de A24 en Brasil, Noelia Rubembach, pudo dialogar por mensajes de WhatsApp con la abogada argentina, quien ayer gracias a la presentación de un habeas corpus por parte de su defensa, logró retornar al domicilio en el que se aloja en Brasil, con tobillera electrónica y así evitó ser traslada a un penal femenino de máxima seguridad en Brasil.

"Algunas cosas de las que se hablaron no son ciertas. No nos fuimos corriendo para no pagar. Nos retuvieron en la puerta, eso es verdad. Luego bajamos y esperamos que una de mis amigas termine de paga lo que consumimos, y en parte, también lo que no consumimos", explicó la joven en un mensaje dirigido a Rubembach.

"Igualmente nos persiguieron hasta la planta baja y después hasta el auto. Ahí es donde ocurre el intercambio", indicó sobre el intercambios de gestos que quedaron registrados en videos, donde se la puede ver hacer gestos de "mono". Ayer, en sede policial reconoció ese acto pero agregó que el hombre con el que peleaba también realizó gestos obscenos contra ella.

Así, la joven confirmó que el conflicto se desencadenó porque en le quisieron cobrar de más en el bar en el que ocurrió el hecho. Sin embargo, la abogada negó "haber llamado negro a otro empleado del bar y a otra 'macaca'". Al respecto, subrayó: "Es absolutamente falso. No hay prueba sobre eso porque no existió".

Cómo sigue la causa

La Justicia de Río de Janeiro dispuso esta viernes la revocación de la prisión preventiva que pesaba sobre la abogada argentina Agostina Páez, que había sido acusada de racismo por un hecho ocurrido el pasado 14 de enero. La turista argentina, primero, llegó a sede policial para prestar declaración y más tarde se retiró al departamento donde se aloja desde el inicio del conflicto legal.

El expediente está bajo la órbita del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de Comarca de Río de Janeiro, El abogado del Consulado argentino en Brasil, Ezequiel Groisman, fue quien se presentó junto a la joven en sede policial.

Según el abogado, es probable Páez continuará con la tobillera y tendrá que seguir en Brasil, al menos, por el momento. "Nosotros pedimos la revocación de la prisión para medidas cautelares, el juez definió y estamos aguardando el trámite de la Justicia", indicó Groisman en declaraciones a A24.

"Estamos haciendo lo posible a nivel jurídico", indicó el abogado y remarcó que "estamos al inicio del proceso, estamos colaborando con la Justicia".

En la tarde del viernes, mientras se esperaba la confirmación por parte de la Justicia brasilera de que la joven argentina podía volver al domicilio declarado en Brasil, desde la comisaría decidieron su traslado para realizarle un estudio médico. La idea era que después fuera a un penal, a la espera de la decisión de la Justicia brasileña.

Afortunadamente, la orden judicial llegó en ese lapso y Páez volvió a la comisaría donde le leyeron los cargos que presenta en su contra. Después, en un vehículo particular con otro de sus abogados se dirigió al departamento que alquila en Brasil. La turista deberá acercarse a sede policial, para confirmar que se encuentra en Brasil, una vez por mes.

En contraparte, la fiscalía que lleva adelante la investigación había pedido que la joven argentina sea detenida en un penal, al sostener que había riesgo de fuga e intimidación a testigos.

