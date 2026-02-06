En vivo Radio La Red
Policiales
liberación
Abogada
EXCLUSIVO A24

"Liberada, liberada": así fue el momento en que la abogada argentina dejó la comisaría tras evitar ir a la prisión en Brasil

La Justicia de Río de Janeiro ordenó la excarcelación de la abogada argentina Agostina Páez tras revocar su prisión preventiva.

Liberada, liberada: así fue el momento en que la abogada argentina dejó la comisaría tras evitar ir a la prisión en Brasil
Leé también Detuvieron en Brasil a la abogada argentina acusada por gestos racistas
Detuvieron en Brasil a la abogada argentina acusada por gestos racistas

El expediente está bajo la órbita del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de la Comarca de Río de Janeiro, quien resolvió hacer lugar al pedido de la defensa y reemplazar la detención por medidas cautelares.

La información fue brindada por la cronista Noelia Rubenbach, enviada especial de A24 en Brasil, quien confirmó la decisión judicial y el inicio de los trámites para efectivizar la excarcelación.

Embed

"Liberada, liberada", ese fue el mensaje que le mandó el abogado de Páez a la periodista de A24 después de lograr que se vuelva atrás con el pedido de prisión preventiva, mediante la presentación de un segundo habeas corpus en la Justicia.

Es que por la tarde, la abogada argentina estuvo a punto de ir a un penal después de que en sede policial se decidiera avanzar con un examen médico, que al finalizar, le hubiera implicado ser trasladada a una unidad penal brasileña. En el medio, llegó la orden judicial que permitió que vuelva a la comisaría en la que se había presentado, donde fue notificada de su situación judicial.

Allí se le informó que, por el momento, no irá a un penal y continuará con la prisión domiciliaria, con tobillera electrónica y sin poder regresar a la Argentina. Además, deberá presentarse, ante autoridades brasileras, una vez por mes para demostrar que se encuentra en territorio carioca.

Las declaraciones del abogado

El abogado del Consulado argentino en Brasil, Ezequiel Groisman, encabezó las negociaciones para que se produzca la revocación de la prisión preventiva. Según explicó, es probable que la joven continúe con la tobillera y tenga que permanecer en Brasil, al menos, por el momento.

"Nosotros pedimos la revocación de la prisión para medidas cautelares, el juez definió y estamos aguardando el trámite de la Justicia", indicó Groisman en declaraciones a A24.

"Estamos haciendo lo posible a nivel jurídico", señaló el abogado, y remarcó que "estamos al inicio del proceso, estamos colaborando con la Justicia".

En contraparte, la fiscalía que lleva adelante la investigación había solicitado que la joven argentina sea detenida en un penal, al sostener que existía riesgo de fuga e intimidación a testigos.

Noticia en desarrollo...

