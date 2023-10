Ordenan la captura de dos docentes acusados del crimen de la hincha de Rosario Central

Embed

La entidad rosarina pidió colaboración para dar con la ubicación de los dos sospechosos. Las imágenes muestran a un hombre con remera manga corta de color celeste claro circulando por las calles Ovidio Lagos y Pellegrini, lugar donde ocurrió la tragedia, más precisamente en Montevideo al 2700. El individuo arrojó una linga y siguió corriendo por la cuadra.

En un comunicado se solicita la colaboración de la población para "dar con aquellas personas que puedan aportar datos de interés que contribuyan para identificar a los masculinos que se observan en las imágenes, sindicados con relación a la investigación de hecho de homicidio donde resultara víctima Ivana Garcilazo, de 32 años".

image.png Ivana Garcilazo murió luego de recibir un piedrazo.

Luego de conocerse el video, familiares y amigos de la víctima se reunieron para pedir justicia en el Centro de Justicia Penal. "La verdad no vi nada, desde hace 9 días no veo televisión porque mi vida cambió. Que paguen por lo que le hicieron a mi hija. No merecía morir", declaró la madre de Ivana Garcilazo.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que ambas personas están sindicadas, tras tareas investigativas, en relación con el homicidio de la joven de 32 años, que regresaba en moto a su casa por Ovidio Lagos después de ver el partido en el Gigante de Arroyito.

Todas aquellas personas que puedan aportar datos para lograr la identificación de dichas personas pueden comunicarse a las redes sociales de Fiscalía Regional Segunda Circunscripción Rosario (Facebook, Twitter e instagram), presentarse en la Unidad de Homicidios Dolosos, ubicada en el Centro de Justicia (Sarmiento 2850), o comunicarse al teléfono 3413627416 o al email [email protected]

Quiénes son los acusados del asesinato de Ivana Garcilazo

Según informa el medio Rosario 3, Reinfestuel y Cabrera son amigos, pero ninguno integra la barra brava de Newell’s. El primero está domiciliado en Pérez y trabajaba como profesor de química en dos establecimientos educativos. Luego del crimen, desapareció de ambos lugares de trabajo. Inclusive, según reveló el fiscal Gastón Ávila, en primer término pidió licencia médica y después renunció “por motivos personales”,

“Primero llamó a la escuela para decir que estaba enfermo. Pidió licencia médica. Después, renunció”, señaló el fiscal.T

asesinos ivana.jpg

Ariel Cabrera, en tanto, es profesor de educación física. Se desempeñó en la escuelita de Newell’s y hasta el momento del homicidio era el preparador físico del Club Deportivo y Social Lux, donde también trabajaba con las categorías inferiores.

A diferencia de su amigo, Cabrera mantuvo su rutina durante unos días. Sin embargo, cambió su aspecto físico (se cortó el pelo, un rodete que usaba hacía unos cinco años) y cambió su actividad desde que el Ministerio Público de la Acusación difundió e video en el que se lo ve correr en la zona del crimen.

“No tenemos ningún elemento que los vincule a la barra, tampoco a una peña. Sí son socios de Newell’s, amigos que se juntaron a ver el partido en una casa. Me sorprende, son personas que se dedican a la docencia, con jóvenes y menores de edad. Uno de los pilares y bases de la sociedad está en la educación. Es llamativo”, expresó Ávila.