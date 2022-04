Escándalo en Boca: ¿el club separará al "Toto" Salvio?

El club de la Rivera se pondrá a disposición de la Justicia y ratificará su compromiso para evitar la violencia de género, pero no tomará decisiones drásticas con respecto a este caso, por lo menos hasta que se lleve a cabo la reconstrucción de los hechos y se esclarezca lo ocurrido en la madrugada de este jueves en Puerto Madero.

El motivo por el cual Salvio no se entrenó con sus compañeros fue porque el Consejo quiso evitar que los medios invadieran al plantel y prefirieron que el resto de los jugadores de Boca trabajaran con tranquilidad, ajenos a lo ocurrido. Además, le dieron la mañana a Salvio para que pueda hacer los trámites correspondientes, entre ellos, presentarse en la Fiscalía a cargo del hecho.

Boca y los casos de violencia de género

Esta no es la primera vez que el Xeneize atraviesa casos de violencia de género. El más resonante es el caso Villa, que no fue tratado de la mejor manera por el club de la Rivera: si bien en un principio decidieron separar al jugador y se anunció que el mismo no se reincorporaría hasta que no se expidiera la Justicia, lo cierto es que lo mantuvieron al margen durante la pandemia y, cuando se reinició la actividad, Villa volvió a formar parte del plantel, aunque la Justicia no se pronunció al respecto.

Además, Wilmar Barrios, Edwin Cardona y Cristian Pavón también estuvieron involucrados en casos de violencia de género y, si bien no siempre fueron comprobadas, Boca no se manejó de la mejor manera en relación a eso.

Si bien Mariano Cúneo Libarona, representante legal de Salvio, asegura que el jugador es inocente y que tiene muchas pruebas que lo acreditan, lo cierto es que el Consejo de Boca tiene intenciones de esperar, para luego reunirse con el abogado del futbolista y, a partir de eso, evaluar los pasos a seguir.