Recoleta: encontraron muerta a Olga Naum, una reconocida diseñadora

Según la autopsia, Naum murió como consecuencia de un edema pulmonar.

“La diseñadora había consumido dos blister de pastillas de clonazepam y un frasco de clonazepam en gotas”, explicaron los voceros consultados por el medio porteño, por lo cual la principal hipótesis fue que se trató de un suicidio.

Naum se había hospedado en el Up Recoleta Hotel el viernes 23 cerca de las 17.20, sin acompañantes. Al día siguiente, debía dejar su habitación a las 11. A los empleados, les llamó la atención que no lo hizo. Fueron a buscarla, pero no respondía. Tras llamar a la puerta varias veces, ingresaron y la encontraron sin signos vitales.

Así hallaron el cuerpo de la diseñadora Olga Naum

En la habitación no había signos de violencia. El cuerpo de Naum estaba tendido sobre la cama y tenía una bolsa en la cabeza, tomada con un trozo de cinta de papel, de acuerdo a fuentes de la investigación.

"Sobre la mesa de luz, había un recorte periodístico y una carta realizada en computadora, y agregado al final una escritura en manuscrito", detallaron las fuentes, aunque no trascendió el contenido de la carta.

La familia de Naum había reportado la desaparición el viernes 23 y la Policía de la Ciudad publicó un pedido de búsqueda de la diseñadora.

olga naum.jpeg

La última vez que se la había visto, Naum caminaba por la avenida Figueroa Alcorta hacia los Lagos de Palermo y vestía un pantalón beige y una camisa blanca.

La investigación por la muerte de la reconocida diseñadora está a cargo del fiscal Leonel Gómez Barbella.