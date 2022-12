El diseñador que logró cautivar al mundo con sus diseños XL

El sentimiento más recurrente entre las personas con inconvenientes para encontrar talles es tristeza, porque el cuerpo no encaja en la ropa deseada y el 51% lleva a cuestionar su cuerpo, agregó el informe.

Distinción de calidad

Leonardo Salanitri (55), diseñador de la marca Taglia Forti, es un pionero en su métier: empezó cuando era todavía un chico, en la fábrica de su papá, la legendaria Fasson, donde nació y creció.

“Las telas y los hilos fueron mis juguetes. Y a los 12 empecé ya en serio, de manera profesional, fabricando y vendiendo. Desde el comienzo fue con los talles grandes porque me di cuenta de que nadie los hacía ni los quería hacer”, dice.

La marca tiene 21 años, y no siempre fueron épocas de gloria: “Tuve locales, sociedades varias, quebré, renací y volví a crecer. Lo único que jamás hice fue cambiar de producto: nunca hice ropa para hombres y nunca me fui de los talles grandes: del 44 al 60”, cuenta Salanitri.

Hoy en día tiene clientas fijas desde hace años ya hay muchas que las considera directamente amigas, que van a buscar la prenda para cada ocasión y que él asesora personalmente.

“Para mí, mi negocio es mi casa, y para mis clientas es la casa de un amigo. Es un lugar de contención”, confiesa.

El trato es directo y personalizado. “Mis clientas hablan conmigo. Yo diseño, yo soy la marca, yo estoy acá, yo hablo con ellas, yo les pregunto qué necesitan, yo las asesoro, yo les recomiendo peluquero, maquillador, manicura. Los mejores, un equipo fantástico”.

“Tengo que adaptar lo que es moderno y canchero a alguien que no, ni moderno ni canchero. Pero no porque no puedan serlo, sino porque las mujeres de talles grandes han sido y son maltratadas, profesionales o no, amas de casa o no, son maltratadas. Abogada, contadora, ejecutiva: 'la gorda'. Y entonces en la moda son mujeres que en vez de vestirse se tapan y yo intento cambiar eso”, agrega.

“La comodidad es lo primero: que no dé calor, que no pique ni de alergias. No uso hilos de poliéster ni terminaciones plásticas. Todos los cantos y las costuras son suaves. El halago más lindo que me gusta recibir es que me digan que es cómodo, práctico, agradable, fresco. No puede haber botones que se te claven, cinturas que aprieten ni se bajen cuando te sentás”, expresa.

Cómo es el diseño

Su inspiración son sus clientas. “Antes de definir cada colección lo consulto con ellas”. Hace todo en marcación antigua. Su moldería es de los años 60, 70, 80.

“No tengo onda retro sino más bien futurista, pero las medidas de sisa, escote, hombro, espaldas, cuello son todas antiguas. Lo que hago es un prêt-à-porter elegante. Casi todas las telas son italianas y los ruedos y terminaciones a mano para que sean suaves. Mi ropa es algo que la mujer puede usar y deformar y transformar de la mañana a la noche agregándole accesorios. Son prendas simples que tienen superposiciones y, por lo tanto, pueden adaptarse”, explica.

“Hubo épocas peores a las de ahora, en las que no había botones o no había hilos. En una época no había telas y me puse a hacerlas: hice patchwork, uní telas, pinté, estampé, arrugué. Había épocas en las que no había telas. Por eso los argentinos somos creativos y ser creativo es una cualidad fundamental para ser emprendedor porque si no, es difícil salir adelante”, recuerda.

Sus clientas están en todo el país y muchas son de Uruguay.

Este diseñador hace un par de meses participó en una misión comercial organizada por Fecoba (Federación de Comercio e Industria) y InvestBA (Agencia de Comercio internacional de la Ciudad de Bs. As.). También exporta a Japón y Canadá.

“La autoestima no depende de la edad ni de los kilos. Hay que saber mirarse al espejo, hay que aprender a llevarse bien con el espejo. Encontrar la identidad. Si tenés rulos, no quieras ser lacia. Si tenés kilos de más no quieras ponerte ropa de flaca. Encontrá tu estilo, encontrá tu elegancia”, finaliza.

(*) El autor es especialista en comercio exterior y conferencista en temas de negocios.