Robaron en un jardín de infantes y dejaron una nota de disculpas: "Sepan entendernos"

Entre los objetos robados, se encontraban cartucheras, una notebook, un parlante, una pava eléctrica y un pendrive con música, cajas de repelente y alcohol en gel. La directora también contó que los ladrones robaron alimentos para los nenes, como leche, azúcar, galletas, fideos y arroz.

Robaron un jardín de infantes y dejaron una nota de disculpas: "Sepan entendernos". (Foto: captura)

Los delincuentes pidieron disculpas a través de una nota

En esa misma línea, Jérez explicó que el empleado de ordenanza descubrió el robo el miércoles, cuando fue a hacer una limpieza general tras una fumigación por el dengue. El grupo de delincuentes habría forzado una ventana para entrar y buscó las llaves para acceder a las aulas: “Es alguien que sabe dónde estaban las cosas”.

La nota que dejaron los ladrones ofrecía disculpas y exponía la razón por la que decidieron robar: “Lo sentimos mucho por las cosas que nos llevamos, pero sepan entendernos, que las cosas no están bien. No nos llevamos cosas de valor porque no somos malas personas y, de verdad, lo siento mucho. Espero nos perdones”, dice la nota, con tres corazones al final.

El personal de la policía de la Departamental sur, de la Comisaría 51 y de Criminalística intervino en el caso para esclarecer los hechos.