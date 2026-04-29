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Escándalo: la etapa clave de su vida que Andrea del Boca no quiere mostrar en su biopic

Andrea del Boca avanza en la preparación de su biopic con un nivel de detalle minucioso, revisando cada etapa de su vida y carrera para construir un relato que la represente. Sin embargo, en medio de ese proceso de reconstrucción, todo indica que habría un momento puntual que quedaría fuera de la historia.

29 abr 2026, 19:50
Escándalo: la etapa clave de su vida que Andrea del Boca no quiere mostrar en su biopic
Escándalo: la etapa clave de su vida que Andrea del Boca no quiere mostrar en su biopic

Escándalo: la etapa clave de su vida que Andrea del Boca no quiere mostrar en su biopic

Andrea del Boca prepara su biopic, sumándose a una tendencia cada vez más fuerte entre figuras del espectáculo que buscan revisitar su propia historia en la pantalla. Y en su caso, el material sobra: su carrera está atravesada por éxitos masivos, momentos icónicos de la televisión y también capítulos personales que siempre dieron que hablar.

Desde sus comienzos como niña prodigio hasta convertirse en una de las grandes protagonistas de las telenovelas argentinas, Del Boca construyó una trayectoria marcada por ficciones que dejaron huella en varias generaciones. Títulos que paralizaban al país, personajes intensos y romances que traspasaban la pantalla formaron parte de un fenómeno que la posicionó como un verdadero emblema del género.

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Pero su vida no se limitó a los sets de grabación. A lo largo de los años, sus relaciones sentimentales, conflictos y decisiones personales también ocuparon espacio en la agenda pública, alimentando el interés constante del público y de la prensa. Esa combinación entre éxito profesional y exposición privada es, justamente, uno de los condimentos que prometen darle profundidad a su biopic.

En ese amplio y rico contexto, decidió dejar afuera su historia de amor con Silvestre, uno de los capítulos más intensos y recordados de su vida. "Esta es la parte que Andrea no querría que esté en su serie", anunció Santiago Sposato en A la Tarde (América TV). Según el periodista, desde la producción habría un gran interés por contar esa época de Del Boca, al punto de que, si no aparece él, podría no hacerse la serie.

Luis Ventura habló con el hombre en cuestión sobre este tema y el actor aseguró que accedería a ser parte: "No sabía y no tendría problemas, en cuanto no se mienta en la historia de él". "No me banco las mentiras", lanzó el actor.

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Cómo fue la historia de amor de Andrea del Boca y Silvestre

La historia de amor entre Andrea del Boca y Silvestre fue, sin dudas, uno de los romances más intensos y polémicos del mundo del espectáculo argentino en los años 80. Con ingredientes propios de una telenovela, el vínculo trascendió a Los 100 días de Ana y se convirtió en tema central de la agenda mediática de la época.

Todo comenzó en un contexto de éxito y exposición: ambos eran figuras muy populares, con carreras en pleno ascenso y una fuerte llegada al público. El flechazo fue inmediato y la relación avanzó con rapidez, generando interés y también controversia. El dato que encendió la polémica fue que Silvestre estaba casado cuando inició el romance.

Mientras algunos defendían la autenticidad del vínculo, otros cuestionaban las circunstancias en las que se había dado. Lo cierto es que la relación fue vivida con intensidad, especialmente por Andrea, que en ese momento era muy joven y atravesaba uno de los picos de su carrera. La exposición constante, sumada a las tensiones propias del contexto, fue desgastando el vínculo con el paso del tiempo.

Entre versiones cruzadas, presión mediática y conflictos personales, la historia tuvo un final abrupto. Lejos de los finales felices que muchas veces protagonizaba en la pantalla, esta relación terminó dejando una huella profunda tanto en lo personal como en lo público.

A pesar de los años, el romance entre Andrea y Silvestre sigue siendo recordado como un capítulo clave —y también sensible— en la vida de la actriz. Un episodio que, cada vez que se repasa su historia, vuelve a aparecer con fuerza, incluso cuando se intenta dejarlo fuera del relato.

silvestre andrea del boca

     

 

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