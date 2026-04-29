Yanina Latorre confirmó la separación de Pampita y Martín Pepa: los detalles

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Acto seguido, Latorre señaló que no fue la única en tener la información: "Al rato que yo subo la placa negra, Paula Varela sube en Twitter o en Instagram que tenía el rumor sin la confirmación de los protagonistas de que estaban separados Pampita y Martín Pepa. Una más una es dos, lo tiene Paula, lo tengo yo, raro".

"A partir de ahí empecé con la ruta: dos personas me dicen que sí. Después todo el entorno directo de ella directamente no me contesta. Es gente con la que yo hablo asiduamente y nadie me contesta", remarcó. Y agregó otro detalle llamativo: "Entonces porque nos pusimos a buscar la ruta del like. Él hoy cerró sus redes. El último like de él en las redes de ella es de los primeros días de abril".

Además, Yanina compartió en la cuenta de X de SQP una frase que resonó fuerte: “La venían peleando hace mucho tiempo”, según le habrían dicho desde el círculo íntimo de Pampita.

Por otro lado, días atrás, en una entrevista con PrimiciasYa durante la alfombra de los Martín Fierro de la Moda, la modelo dejó una respuesta que llamó la atención cuando le preguntaron si seguía enamorada. Con una sonrisa, contestó de manera enigmática: "Siempre estoy enamorada, ya me conocen, soy una mujer enamorada de la vida". Una frase que, en el contexto actual, suma más interrogantes sobre su presente sentimental.

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Cómo fue el inesperado ida y vuelta entre Pampita y Benjamín Vicuña que tuvieron en un corte de los Martín Fierro

En Puro Show (El Trece), Nancy Duré sorprendió al contar una escena inesperada ocurrida durante un intervalo en la gala de los Martín Fierro de la Moda. La periodista, ubicada justo detrás de Pampita y Benjamín Vicuña, fue testigo privilegiada de un momento que reflejó la buena sintonía que mantienen como expareja.

"Quedaron sentados con una persona de por medio, porque justamente la amiga de Pampita se sentó al lado de Vicuña", relató Duré, describiendo con detalle cómo estaban acomodados en la sala.

Según su relato, lo que sucedió en ese descanso fue tan espontáneo como entrañable. "En el corte yo pude presenciar un diálogo maravilloso. Maravilloso y que muestra lo bien que se llevan como expareja. Empezó a irse mucha gente temprano, ya era tarde, pero ellos se quedaron ahí firmes. Empezaron a decir: ‘Bueno, ¿cuándo nos vamos? Nos tenemos que ir porque quedó Bauti como niñero y esos chicos están sin padres’. Se mataban de risa", contó con entusiasmo.

La periodista subrayó la naturalidad con la que ambos compartieron ese instante, dejando ver complicidad y cercanía más allá de las circunstancias. “La verdad que vi una interacción maravillosa y quedé fascinada”, concluyó, dejando en claro que la escena fue tan cálida como inesperada.