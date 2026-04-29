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Tiroteo en una estación de servicio: un delivery se defendió de un robo y todo quedó filmado

El hombre fue abordado por cuatro motochorros y abrió fuego para evitar que se lleven su vehículo. Los sospechosos escaparon y dejaron una moto robada y dos celulares en el lugar.

Tiroteo en una estación de servicio: un delivery se defendió de un robo y todo quedó filmado. 

Tiroteo en una estación de servicio: un delivery se defendió de un robo y todo quedó filmado. 

Un trabajador de delivery protagonizó un violento episodio durante la madrugada en Lomas del Mirador, partido de La Matanza, cuando repelió a tiros un intento de robo a mano armada en una estación de servicio. El hecho fue registrado por cámaras de seguridad y las imágenes se viralizaron en las últimas horas.

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El ataque ocurrió cerca de la 1.30 del 25 de abril, sobre la avenida San Martín al 3600. El repartidor se encontraba junto a su moto cuando detectó movimientos sospechosos: dos motos con varios ocupantes merodeaban la zona, yendo y viniendo por la esquina.

Según se observa en el video, el delivery alertó al empleado del lugar y luego extrajo un arma de fuego de su mochila. En ese momento, una de las motos se retiró, pero segundos después otros dos sospechosos ingresaron a la estación de servicio con intenciones de asalto.

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Fue entonces cuando el repartidor abrió fuego. Se escucharon al menos siete disparos, lo que provocó la huida inmediata de los atacantes, que escaparon dejando abandonada una motocicleta Yamaha XTZ y dos teléfonos celulares.

Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar y constataron que el vehículo abandonado tenía pedido de secuestro activo, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de una banda delictiva.

Investigación en curso y dudas sobre el arma

Fuentes policiales confirmaron que no hubo heridos durante el enfrentamiento. El empleado de la estación, de 53 años, resultó ileso, mientras que el repartidor se retiró antes de la llegada de los efectivos.

La causa quedó en manos de la UFI 8 de La Matanza y fue caratulada como “tentativa de robo agravado por el uso de arma”. Los investigadores trabajan para identificar a los sospechosos y determinar si el delivery tenía autorización legal para portar el arma con la que se defendió.

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Los delincuentes fueron captados por una de las c&aacute;maras de seguridad (Gentileza: La Capital)

Los delincuentes fueron captados por una de las cámaras de seguridad (Gentileza: La Capital)

Otro hecho violento que alarma

El caso se suma a un episodio ocurrido en Granadero Baigorria, Santa Fe, donde un hombre de 54 años fue brutalmente atacado durante un intento de robo en su vivienda.

La víctima sufrió la amputación de un dedo tras un machetazo, además de múltiples golpes en la cabeza que le provocaron fracturas en el cráneo y la mandíbula. Actualmente permanece internado en grave estado y con asistencia respiratoria.

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