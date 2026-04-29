Tiroteo en una estación de servicio: un delivery se defendió de un robo y todo quedó filmado. 

Fue entonces cuando el repartidor abrió fuego. Se escucharon al menos siete disparos, lo que provocó la huida inmediata de los atacantes, que escaparon dejando abandonada una motocicleta Yamaha XTZ y dos teléfonos celulares.

Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar y constataron que el vehículo abandonado tenía pedido de secuestro activo, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de una banda delictiva.

Investigación en curso y dudas sobre el arma

Fuentes policiales confirmaron que no hubo heridos durante el enfrentamiento. El empleado de la estación, de 53 años, resultó ileso, mientras que el repartidor se retiró antes de la llegada de los efectivos.

La causa quedó en manos de la UFI 8 de La Matanza y fue caratulada como “tentativa de robo agravado por el uso de arma”. Los investigadores trabajan para identificar a los sospechosos y determinar si el delivery tenía autorización legal para portar el arma con la que se defendió.

VJLK3VV6UZAB3IDOSV5B5EJUBM Los delincuentes fueron captados por una de las cámaras de seguridad (Gentileza: La Capital)

Otro hecho violento que alarma

El caso se suma a un episodio ocurrido en Granadero Baigorria, Santa Fe, donde un hombre de 54 años fue brutalmente atacado durante un intento de robo en su vivienda.

La víctima sufrió la amputación de un dedo tras un machetazo, además de múltiples golpes en la cabeza que le provocaron fracturas en el cráneo y la mandíbula. Actualmente permanece internado en grave estado y con asistencia respiratoria.