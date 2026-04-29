Juicio por el crimen en Recoleta: declaró el dueño de la peluquería donde ocurrió el asesinato

5UBJUA6BARAI7HZ6JY6M6S3PTA Abel Guzmán durante la audiencia de este miércoles (Matías Pellón / Fiscales.gob.ar)

Verdini contó que logró esconderse en el baño y desde allí llamó al 911. “Dije ‘disparó, disparó’”, relató. Minutos después, la policía llegó al lugar, en medio de una escena de extrema tensión.

Conflictos previos y un clima cada vez más tenso

Durante su declaración, el testigo también aportó datos sobre la relación entre la víctima y el acusado. Según explicó, existían conflictos previos, especialmente por el uso de formol dentro del local, algo que tanto él como Medina cuestionaban.

“Se estaban llevando mal, discutían mucho en la última semana”, afirmó Verdini, aunque aclaró que nunca imaginó un desenlace de tal magnitud.

abel-guzman-se-preparo-y-escapo-de-la-peluqueria-por-la-ventana-foto-captura-de-video-tn-IM2IDA53IZAJHM7GWURRDNG2LA Abel Guzmán se preparó y escapó de la peluquería por la ventana.

Otra testigo clave: “Nos dijo que nos iba a matar a todos”

En la misma audiencia también declaró Noelia Palazzo, una empleada que había comenzado a trabajar en la peluquería poco tiempo antes del crimen. Su relato coincidió con el del dueño y aportó más detalles del momento previo al ataque.

“Sacó un arma y nos dijo que nos quedáramos quietos porque nos iba a volar la cabeza”, sostuvo. Luego del disparo, la joven se refugió en el baño y también llamó a emergencias.

abel-guzman-fue-detenido-despues-de-estar-70-dias-profugo-foto-policia-de-la-ciudad-2MN6L2LFDVA5VGRGDOP654CHIQ Abel Guzmán fue detenido después de estar 70 días prófugo. (Foto: Policía de la Ciudad).

Cómo sigue el juicio

El proceso judicial avanza hacia una etapa clave: los alegatos de la fiscalía y la querella están previstos para el 5 de mayo, donde se espera que se definan las responsabilidades en un caso que conmocionó a la Ciudad.

Mientras tanto, los testimonios incorporados refuerzan la hipótesis de la acusación: un ataque directo, con amenazas previas y un disparo ejecutado a sangre fría frente a múltiples testigos.