Un paro nacional de ATE puede afectar a los vuelos en el país: alerta por demoras y cancelaciones

Desde ATE señalaron que el reclamo se sostiene desde hace meses y tiene como eje el incumplimiento en el pago de una suma no remunerativa que debía incorporarse en los salarios de febrero. A esto se suman pedidos de reapertura de paritarias y denuncias por el deterioro de las condiciones laborales.

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Qué áreas podrían verse afectadas

El coordinador nacional de ATE-ANAC, Marcelo Belelli, confirmó la adhesión del sector y advirtió que podrían verse comprometidas funciones clave como controles, fiscalización, seguridad operativa y servicios en plataforma.

Según explicó, cualquier interrupción o ralentización en estas tareas puede derivar en un esquema de contingencia que afecte la normal operación de los vuelos. También alertó sobre un posible impacto en la reputación del sistema aerocomercial argentino si se debilitan las áreas técnicas.

ate paro

Además, explicaron que el conflicto alcanza a distintos organismos. En la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) denunciaron demoras en pagos acordados. “Nos dictaron conciliación para no negociar. A pesar de nuestras cartas documentos, nunca nos convocaron”, alertó la secretaria adjunta de ATE, María Mercedes Cabezas. También mencionó despidos y recortes en el Servicio Meteorológico Nacional, el INTI y el SENASA.

“Hemos agotado todas las instancias. No nos dejan otra alternativa que profundizar todas las medidas de fuerza”, advirtió el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. Además, sostuvo que “el Gobierno hasta aquí no dio una sola señal que permita pensar que se van a reabrir las paritarias”.

En esa línea, agregó que “si no hay plata no habrá paz social” y planteó que “las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata”. También indicó que la conflictividad podría incrementarse si no hay respuestas a los reclamos.

“Las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y, si no lo hacen, los vamos a llenar de conflictividad. Se van a arrepentir de esa actitud miserable de ponerle techo a todos los incrementos salariales. La situación no da para más”, completó Aguiar.

Según el gremio, el período paritario vigente del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 abarca de junio de 2025 a mayo de 2026. ATE señaló que los aumentos otorgados en ese lapso se ubican 2 puntos por debajo de la inflación acumulada y sostuvo que el sector perdió más del 44% del poder adquisitivo durante la actual gestión.

La protesta se da pocos días después de que el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), del que forma parte ATE junto a otros gremios combativos, difundió que la Canasta Básica del Trabajador alcanza los $2.802.755.

El antecedente de marzo

El conflicto tiene un antecedente inmediato en la conciliación obligatoria dictada el 18 de marzo por la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano. En ese momento, ATE suspendió un paro previsto entre el 18 y el 24 de ese mes.

Sin embargo, el gremio había anticipado que retomaría las medidas de fuerza si no obtenía respuestas. Con el plazo vencido, ahora asegura haber recuperado su libertad de acción y ratificó la protesta del 21 de abril.