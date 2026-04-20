Balacera en Teotihuacán: un hombre mató a una turista y después se suicidó

Ante la situación, elementos de emergencias, de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) acudieron al lugar para evacuar a los turistas y brindar atención médica a los heridos.

El video del impactante ataque

Un video muestra la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán, con personas en la base y en las escalinatas. Las imágenes corresponden a momentos posteriores a la balacera que dejó dos muertos y cinco heridos en el sitio.

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Entre las víctimas se encuentra una mujer canadiense que fue agredida a tiros. Los datos proporcionados refieren que el tirador, aún no identificado, se suicidó luego de cometer el ataque armado en la Pirámide de la Luna.

Los heridos

El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que las personas lesionadas eran mujeres extranjeras: dos de nacionalidad colombiana, una rusa y una canadiense, quienes reciben atención médica tras los hechos.

Además, se indicó que otras dos personas resultaron lesionadas luego de intentar huir y caer de la pirámide. Todos los heridos se encuentran hospitalizados.

Las autoridades se mantienen a la espera de los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para realizar el levantamiento del cuerpo del agresor, quien aún no ha sido identificado.

Un video que circula en redes sociales muestra al presunto agresor vestido con camisa de cuadros y tapabocas, mientras tiene en su poder un arma de fuego. En el material también se observa a un grupo de personas agrupadas sobre la pirámide, que se encontrarían también bajo amenaza.

Otros videos difundidos en redes sociales captaron el momento en que una mujer alertó a los turistas para que llamaran a la policía, así como detonaciones de arma de fuego. Un turista chileno relató detalles de la evacuación tras el ataque armado y afirmó que los elementos de seguridad les pidieron abandonar la zona.

El Gabinete de Seguridad informó que, tras el reporte de detonaciones en la zona arqueológica, se desplegó un operativo coordinado que permitió asegurar un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.

Respecto a las víctimas, se indicó que continúan recibiendo atención médica, luego de que algunas resultaran lesionadas al caer de la pirámide.

El mensaje de la presidenta

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó el ataque armado en Teotihuacán y expresó sus condolencias a las personas afectadas. También informó que se mantiene contacto con la Embajada de Canadá tras la muerte de la turista.

“He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales. Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad”, escribió la mandataria en sus redes sociales.

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), también lamentó los hechos violentos y señaló que brindó las facilidades necesarias para que las autoridades realizaran su labor.

Las acciones en la zona arqueológica de Teotihuacán continúan para el levantamiento del cuerpo del agresor y el avance de las investigaciones.