Filtran desgarradoras coincidencias entre las muertes de Lucio Dupuy y Ángel López

La historia reciente demuestra que las alertas tempranas muchas veces se diluyen en un entramado burocrático que demora decisiones urgentes. Trámites judiciales, informes sociales, evaluaciones interdisciplinarias y tiempos administrativos que no siempre se corresponden con la urgencia que demanda la protección de un niño en situación de riesgo. En ese lapso, el peligro persiste.

En el caso del niño fallecido en Comodoro, familiares cercanos comenzaron a cuestionar algunas decisiones vinculadas con la tenencia y el entorno en el que se encontraba. Señalan que hubo instancias en las que el Estado podría haber intervenido de manera más decidida, evitando así que el menor continuara expuesto a un contexto potencialmente dañino.

A este escenario se suma otro elemento recurrente: las complejas dinámicas familiares. Disputas por la custodia, procesos de revinculación forzada y la presencia de adultos con roles ambiguos o conflictivos dentro del núcleo cercano del niño. Según especialistas en niñez, estos factores constituyen un terreno especialmente delicado que requiere monitoreo constante.

“El problema no es solo detectar el riesgo, sino sostener el seguimiento en el tiempo”, advierten profesionales del área. Sin controles efectivos y continuos, incluso las decisiones judiciales bien intencionadas pueden quedar vacías de contenido. La protección de un niño no se resuelve con una única medida: necesita acompañamiento permanente.

Otro de los puntos críticos que emergen de estos casos es la dificultad para interpretar las señales que emiten los propios niños. El sufrimiento infantil rara vez se expresa de manera directa. Aparece en cambios de conducta, en el aislamiento, en el miedo o incluso en manifestaciones simbólicas como dibujos o juegos.

En la investigación por el crimen de Lucio Dupuy, peritos especializados concluyeron que algunos de sus dibujos reflejaban situaciones de angustia y violencia. Sin embargo, esas expresiones no fueron comprendidas a tiempo por los adultos responsables. Esa falta de lectura adecuada se transforma, en retrospectiva, en una de las fallas más dolorosas.

En el caso del niño de Comodoro, los investigadores también analizan el entorno emocional en el que se desenvolvía. Determinar si existieron señales previas no interpretadas será clave para reconstruir lo ocurrido, pero también para identificar posibles responsabilidades más allá del hecho puntual.

Para los expertos, estos episodios no pueden ser leídos como hechos aislados. Forman parte de un problema estructural que atraviesa distintos niveles del sistema de protección infantil. Entre las principales falencias señalan la falta de articulación entre organismos, la escasez de recursos y la aplicación desigual de los protocolos existentes.

“Hay normativas, hay herramientas, pero no siempre se aplican de manera homogénea”, sostienen. La brecha entre lo que debería hacerse y lo que efectivamente ocurre es, en muchos casos, el espacio donde se producen estas tragedias.

La comunicación entre instituciones también aparece como un punto débil. Escuelas, hospitales, servicios sociales y la Justicia muchas veces trabajan de manera fragmentada, sin compartir información de forma ágil. Esto dificulta la construcción de un diagnóstico integral sobre la situación de un niño en riesgo.

A ello se suma la falta de capacitación específica en algunos ámbitos. No todos los profesionales están preparados para detectar indicadores de maltrato infantil, especialmente cuando estos no se manifiestan de manera evidente. La formación continua y especializada se vuelve, entonces, una herramienta fundamental.

Mientras tanto, la sociedad asiste con indignación y dolor a cada nuevo caso. La conmoción mediática, aunque necesaria para visibilizar el problema, suele ser pasajera. Con el paso del tiempo, el tema pierde centralidad y las reformas estructurales quedan relegadas.

Familiares de víctimas y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la infancia insisten en que no alcanza con la reacción emocional. Reclaman políticas públicas sostenidas, inversión en recursos humanos y materiales, y una revisión profunda de los mecanismos de intervención.

“El Estado tiene que llegar antes”, repiten. No después de la tragedia, sino en el momento en que aparecen las primeras señales. Ese es el punto en el que aún es posible cambiar el rumbo.

En paralelo, la investigación por la muerte del niño en Comodoro Rivadavia avanza con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas del hecho. Las pericias médicas, los testimonios y los análisis del entorno familiar serán determinantes para establecer responsabilidades.

Pero más allá del resultado judicial, el caso ya dejó una marca profunda. Volvió a poner en evidencia que el maltrato infantil no es un fenómeno marginal, sino una problemática que atraviesa distintos sectores sociales y que exige respuestas urgentes.

La reiteración de patrones entre distintos casos obliga a una reflexión colectiva. ¿Qué falla cuando las alertas existen pero no alcanzan? ¿Dónde se rompe la cadena de protección? Son preguntas que no pueden quedar sin respuesta.

Especialistas coinciden en que la clave está en la prevención. Detectar a tiempo, intervenir con rapidez y sostener el acompañamiento. Tres pilares que, en la práctica, no siempre se cumplen.

También subrayan la importancia de escuchar a los niños. Darles un espacio real de expresión, validar sus emociones y prestar atención a sus cambios de conducta. Muchas veces, allí están las primeras señales de que algo no está bien.

El desafío es enorme y requiere un compromiso transversal. Desde el Estado, con políticas claras y recursos suficientes. Desde la Justicia, con decisiones ágiles y centradas en el interés superior del niño. Y desde la sociedad, con una mirada atenta y responsable.

La muerte de un niño nunca debería ser el punto de partida para revisar un sistema. Sin embargo, una y otra vez, las tragedias funcionan como disparadores de debates que ya deberían estar saldados.

Hoy, mientras una familia llora y una comunidad intenta comprender lo sucedido, queda en evidencia que la deuda es colectiva. Y que cada señal ignorada, cada intervención tardía y cada falla en el sistema tienen consecuencias irreparables.

La esperanza, en medio del dolor, es que esta vez el impacto no se diluya. Que el caso no quede solo en titulares y que las promesas de cambio se transformen en acciones concretas. Porque cuando se trata de la vida de un niño, no hay margen para el error ni tiempo que perder.