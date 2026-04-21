ANSES ajusta el sistema: el error que puede dejarte sin cobrar la pensión por discapacidad

El primer paso sigue siendo la presentación del Certificado Médico Oficial (CMO), donde se debe acreditar una incapacidad laboral del 76% o más. Este documento es indispensable y debe detallar el diagnóstico, la evolución de la enfermedad y las limitaciones que genera.

Pero el punto de inflexión aparece después. A partir de ese momento, interviene la ANDIS, que analiza en profundidad cómo impacta esa condición en la vida diaria del solicitante. Se evalúa su grado de autonomía, su capacidad para desenvolverse en actividades básicas, su nivel de integración social y el contexto en el que vive.

En otras palabras, el sistema ya no se limita a observar una historia clínica, sino que intenta determinar si esa persona realmente no puede insertarse en el mercado laboral.

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El filtro económico: el requisito que más rechazos genera

Uno de los cambios más determinantes está en el análisis de los ingresos. La pensión por discapacidad está dirigida exclusivamente a personas en situación de vulnerabilidad, por lo que los controles sobre este punto se volvieron mucho más estrictos.

Hoy, para acceder al beneficio, es necesario no tener ningún tipo de ingreso formal. Esto incluye no cobrar jubilaciones ni pensiones, no estar registrado como trabajador y tampoco figurar como monotributista o autónomo.

Este requisito se transformó en uno de los principales motivos de rechazo. Incluso en casos donde existe una enfermedad grave, la presencia de ingresos registrados puede ser suficiente para que el trámite no avance.

Por eso, desde organismos oficiales insisten en que antes de iniciar la solicitud, es clave revisar la situación laboral y previsional para evitar demoras o negativas.

Cómo iniciar el trámite en ANSES paso a paso

El proceso para solicitar la pensión por discapacidad puede comenzar de forma digital o presencial. En los últimos años, la opción online ganó protagonismo por su rapidez y accesibilidad.

A través de la plataforma Mi ANSES, los solicitantes pueden cargar sus datos personales e iniciar el expediente. En caso de ser necesario, el sistema permite solicitar un turno para completar el trámite de manera presencial.

La documentación básica incluye el DNI, la constancia de CUIL y el Certificado Médico Oficial. Este último documento es el eje del proceso y debe estar correctamente confeccionado para evitar observaciones.

Una vez presentada la solicitud, comienza la etapa de evaluación. Durante este período, los organismos intervinientes analizan toda la información aportada y pueden requerir documentación adicional.

Si el expediente cumple con todos los requisitos, la pensión es aprobada y el beneficiario comienza a cobrar según el calendario vigente. En cambio, si se detectan inconsistencias o faltantes, el trámite puede quedar en revisión o ser directamente rechazado.

Qué hacer si ANSES rechaza la pensión

Una negativa no significa el final del proceso. Las personas que reciben un rechazo tienen la posibilidad de iniciar un reclamo administrativo y volver a presentar su caso.

En esta instancia, resulta fundamental reforzar la documentación. Esto puede incluir nuevos estudios médicos, informes actualizados o evaluaciones sociales que permitan demostrar con mayor claridad la situación del solicitante.

En muchos casos, una presentación más completa logra revertir la decisión inicial, especialmente cuando el rechazo estuvo vinculado a falta de información o documentación incompleta.