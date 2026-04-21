Juicio por la muerte de Diego Maradona: el testimonio clave de Gianinna, dos policías y un perito

Su declaración será contrastada con la estrategia de la defensa de Luque, que insiste en que Maradona no presentaba un cuadro tan grave como sostiene la acusación.

La posibilidad de un careo y una estrategia en tensión

Podrían realizarse careos entre Luque y los testigos, en especial con Gianinna y los policías que intervinieron el día de la muerte.

El neurocirujano ya dejó en claro su postura en la audiencia anterior, cuando sorprendió al tribunal al tomar la palabra: “Maradona no agonizó 12 horas, no estaba hinchado”, afirmó, en una declaración que tensionó aún más el proceso.

Con esta línea, Luque busca sostener su inocencia frente a la acusación de homicidio simple con dolo eventual, que podría implicar penas de hasta 25 años de prisión.

leopoldo-luque-el-medico-de-cabecera-del-idolo-argentino-es-uno-de-los-siete-imputados-en-la-causa-foto-juan-pablo-chaves-tn-2B3WYNYA2RCB7H6XJHJJXG6T3I Leopoldo Luque.

Los testigos que reconstruyen las últimas horas

Además de Gianinna, declararán tres testigos clave: el subcomisario Lucas Farías; el comisario Lucas Borge; y el perito de la Policía Científica Cristian Méndez. Todos participaron del procedimiento en la casa del country San Andrés, en Tigre, donde murió Maradona.

Sus testimonios coinciden en un punto que la Fiscalía considera central: el estado físico del exfutbolista era crítico y evidente.

Farías describió el cuerpo como “un bulto prominente”, mientras que Borge recordó que tenía “la panza muy hinchada” al momento de encontrarlo sin vida.

Siete imputados y una causa que sigue abierta

Además de Luque, están imputados:

La psiquiatra Agustina Cosachov

El psicólogo Carlos Díaz

El enfermero Ricardo Almirón

El coordinador Mariano Perroni

El médico Pedro Di Spagna

La coordinadora Nancy Forlini

La acusación sostiene que hubo negligencia médica y abandono, mientras que las defensas rechazan esa hipótesis.