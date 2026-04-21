Juicio por la muerte de Diego Maradona: el testimonio clave de Gianinna, dos policías y un perito
La hija del Diez declarará en el juicio por la muerte de su papá y su testimonio podría derivar en un careo con el neurocirujano Leopoldo Luque. La audiencia también contará con la palabra de policías y peritos clave.
Juicio por la muerte de Diego Maradona: el testimonio clave de Gianinna. (Foto: archivo)
El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona suma este martes una nueva jornada. El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro escuchará el testimonio de Gianinna Maradona, cuya declaración había sido suspendida en la audiencia anterior, y no se descarta un careo con el neurocirujano Leopoldo Luque, principal imputado en la causa.
La audiencia comenzará a las 10 de la mañana y podría extenderse durante toda la jornada, en un debate que busca determinar las responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.
Gianinna, una declaración clave que puede cambiar el rumbo del juicio
El testimonio de Gianinna es uno de los más esperados. Su exposición podría aportar detalles determinantes sobre el estado de salud de su padre en los días previos a su muerte, en línea con lo que ya había declarado en el juicio anterior, luego anulado.
En aquella oportunidad, la hija del “Diez” describió una escena alarmante: “Estaba muy hinchado, no quería levantarse y su voz no era la misma”, recordó sobre la última vez que lo vio con vida.
Su declaración será contrastada con la estrategia de la defensa de Luque, que insiste en que Maradona no presentaba un cuadro tan grave como sostiene la acusación.
La posibilidad de un careo y una estrategia en tensión
Podrían realizarse careos entre Luque y los testigos, en especial con Gianinna y los policías que intervinieron el día de la muerte.
El neurocirujano ya dejó en claro su postura en la audiencia anterior, cuando sorprendió al tribunal al tomar la palabra: “Maradona no agonizó 12 horas, no estaba hinchado”, afirmó, en una declaración que tensionó aún más el proceso.
Con esta línea, Luque busca sostener su inocencia frente a la acusación de homicidio simple con dolo eventual, que podría implicar penas de hasta 25 años de prisión.
Los testigos que reconstruyen las últimas horas
Además de Gianinna, declararán tres testigos clave: el subcomisario Lucas Farías; el comisario Lucas Borge; y el perito de la Policía Científica Cristian Méndez. Todos participaron del procedimiento en la casa del country San Andrés, en Tigre, donde murió Maradona.
Sus testimonios coinciden en un punto que la Fiscalía considera central: el estado físico del exfutbolista era crítico y evidente.
Farías describió el cuerpo como “un bulto prominente”, mientras que Borge recordó que tenía “la panza muy hinchada” al momento de encontrarlo sin vida.
Siete imputados y una causa que sigue abierta
Además de Luque, están imputados:
La psiquiatra Agustina Cosachov
El psicólogo Carlos Díaz
El enfermero Ricardo Almirón
El coordinador Mariano Perroni
El médico Pedro Di Spagna
La coordinadora Nancy Forlini
La acusación sostiene que hubo negligencia médica y abandono, mientras que las defensas rechazan esa hipótesis.