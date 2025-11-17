Sorpresa: quién es el hombre demorado por el asesinato de la reconocida psiquiatra en La Plata

PSIQUIATRA

Al llegar a la vivienda ubicada en la calle Cantilo entre 15A y 17, en la localidad de City Bell, Bozza contó que encontró la tranquera de ingreso abierta.

Según el informe policial, ingresó al predio acompañado por personal de la fuerza, y a través de una ventana lograron visualizar el cuerpo de la mujer tendido en el piso, rodeado de sangre y dentro de un ambiente completamente revuelto, con pertenencias tiradas y signos de desorden generalizado.

El escenario observado por la Policía reforzó la posibilidad de un ataque violento. La víctima, que vivía sola y no tenía hijos, fue encontrada en ropa de cama, con lesiones visibles y en un charco de sangre. Ante esa situación, se llamó de inmediato a los servicios de emergencia.

Versiones recogidas entre vecinos y fuentes policiales indicaron que Bozza mantenía una relación estrecha con la psiquiatra y tenía acceso habitual a su entorno personal. Incluso trascendió que administraba algunas de sus cuentas bancarias, un dato que los investigadores consideraron relevante en esta etapa preliminar.

Algunos testimonios de la zona señalaron además que el hombre “no era simpático” entre los residentes, lo que sumó elementos a la reconstrucción de su perfil y su vínculo con la víctima, aunque por el momento no hay evidencia concreta que lo situe como responsable del ataque.

Los macabros detalles que reveló la autopsia de la psiquiatra Virginia Franco

La autopsia realizada al cuerpo de Virginia Franco reveló que la mujer sufrió múltiples heridas cortantes y falleció a causa de un shock hipovolémico. El informe forense precisó que la psiquiatra “perdió mucha sangre” como consecuencia de un corte profundo en el cuello.

Además, presentaba lesiones defensivas en manos y antebrazos, lo que indica que luchó para intentar protegerse del ataque. También registraba un golpe fuerte en el rostro, cortes en un dedo y una herida en el mentón.

Las conclusiones médicas confirmaron que la muerte fue violenta y que la víctima enfrentó a su agresor. Frente a estos elementos, la causa fue recaratulada como “homicidio en ocasión de robo”, dado que durante la inspección en la vivienda se constató desorden y la falta del teléfono celular de la mujer.

city bell

El asesinato fue descubierto luego de la alerta de Bozza y de su ingreso al domicilio junto a la policía. Tras el hallazgo, el hombre fue demorado de forma preventiva para tomarle declaración y esclarecer su rol en el hecho.

Sin embargo, luego recuperó la libertad y, según informaron fuentes judiciales, no está imputado por el momento, aunque sigue bajo análisis de los investigadores debido a su cercanía con Franco y al dato sobre el manejo de sus cuentas bancarias.

La Policía continúa con el relevamiento de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, con el objetivo de reconstruir los movimientos previos y posteriores al hecho. La fiscalía busca determinar si hubo ingreso de terceros a la vivienda, si existió un conflicto previo o si el crimen responde estrictamente a un robo que se tornó violento.