Por qué recomiendan desactivar Meta IA de WhatsApp y cómo hacerlo

Lo que provocó inquietud no fue la función en sí, sino la forma en que Meta integró el asistente. Muchos usuarios reportaron que el botón se activaba de manera accidental cuando intentaban escribir, y varios especialistas remarcaron que la visibilidad constante del acceso podía llevar a aperturas involuntarias que generaban conversaciones no buscadas.

Además, el hecho de que Meta incentivara el uso del chatbot dentro de un entorno tan sensible como WhatsApp encendió alarmas entre analistas de privacidad. Según comentaron, la interacción con el asistente podría involucrar datos sensibles, conversaciones privadas o información laboral.

Otro punto señalado fue que la eliminación del chat no impedía que el botón siguiera presente en la interfaz. En muchos dispositivos, Meta AI aparecía como una conversación fija una vez que alguien interactuaba por primera vez con el asistente.

Meta AI de WhatsApp 4

Qué recomiendan los especialistas y qué se puede desactivar

La principal recomendación fue evitar activar el chat con Meta IA, especialmente si el usuario no necesita asistencia del bot. Una vez iniciada la conversación, la app permite eliminarla, pero no existe una opción nativa para borrar la función por completo.

Sin embargo, los expertos coincidieron en algunos pasos útiles:

Eliminar chats individuales con la IA.

Pedir a administradores que retiren a Meta AI de grupos, cuando la herramienta aparezca integrada.

Solicitar la eliminación de datos compartidos.

Cómo minimizar la presencia de Meta IAen WhatsApp

Aunque Meta no habilitó un método definitivo para desactivar al 100% su asistente dentro de WhatsApp, sí existen pasos concretos que permiten reducir su visibilidad y evitar interacciones involuntarias. Estos métodos fueron probados por usuarios en foros y confirmados por técnicos que investigaron cómo se comporta la función según el dispositivo.

Meta AI de WhatsApp 3