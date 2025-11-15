Por qué recomiendan desactivar Meta IA de WhatsApp y cómo hacerlo. (Foto: Archivo)
Meta sorprendió a todos cuando lanzó su asistente Meta IA dentro de WhatsApp, pero lo que parecía una función útil despertó una ola de advertencias entre especialistas. Meta IA apareció como un botón circular multicolor en la barra del chat y permitió iniciar conversaciones directas con la inteligencia artificial de la compañía. Sin embargo, detrás de esta novedad empezaron a surgir dudas.
Varios expertos en privacidad y tecnología alertaron sobre el uso de datos, la visibilidad del asistente y la forma en que Meta integró esta opción dentro de la app de mensajería más popular del mundo. A partir de estas advertencias, miles de usuarios comenzaron a buscar cómo eliminar o, al menos, minimizar su presencia.
Por eso, en este artículo analizamos qué ocurrió, por qué recomiendan desactivarlo y cuáles son los pasos confirmados que permiten reducir al mínimo su actividad dentro de tu cuenta.
Por qué causa preocupación Meta IA en WhatsApp
El despliegue de Meta IA se produjo de forma progresiva. En cuanto los usuarios actualizaron la aplicación, apareció un nuevo ícono con un diseño de círculo multicolor, muy similar al acceso a stickers o GIFs. Ese acceso directo abría un chat automático con el asistente, capaz de responder consultas, explicar textos, resumir información o generar contenido.
Lo que provocó inquietud no fue la función en sí, sino la forma en que Meta integró el asistente. Muchos usuarios reportaron que el botón se activaba de manera accidental cuando intentaban escribir, y varios especialistas remarcaron que la visibilidad constante del acceso podía llevar a aperturas involuntarias que generaban conversaciones no buscadas.
Además, el hecho de que Meta incentivara el uso del chatbot dentro de un entorno tan sensible como WhatsApp encendió alarmas entre analistas de privacidad. Según comentaron, la interacción con el asistente podría involucrar datos sensibles, conversaciones privadas o información laboral.
Otro punto señalado fue que la eliminación del chat no impedía que el botón siguiera presente en la interfaz. En muchos dispositivos, Meta AI aparecía como una conversación fija una vez que alguien interactuaba por primera vez con el asistente.
Qué recomiendan los especialistas y qué se puede desactivar
La principal recomendación fue evitar activar el chat con Meta IA, especialmente si el usuario no necesita asistencia del bot. Una vez iniciada la conversación, la app permite eliminarla, pero no existe una opción nativa para borrar la función por completo.
Sin embargo, los expertos coincidieron en algunos pasos útiles:
Eliminar chats individuales con la IA.
Pedir a administradores que retiren a Meta AI de grupos, cuando la herramienta aparezca integrada.
Solicitar la eliminación de datos compartidos.
Cómo minimizar la presencia de Meta IAen WhatsApp
Aunque Meta no habilitó un método definitivo para desactivar al 100% su asistente dentro de WhatsApp, sí existen pasos concretos que permiten reducir su visibilidad y evitar interacciones involuntarias. Estos métodos fueron probados por usuarios en foros y confirmados por técnicos que investigaron cómo se comporta la función según el dispositivo.
Abrí WhatsApp en tu teléfono y revisá si el chat de Meta AI aparece entre tus conversaciones. Si ya intercambiaste mensajes con el asistente, el registro quedará visible.
Entrá al chat y abrí el menú de opciones. Allí vas a ver la alternativa Eliminar chat o Eliminar conversación. Al hacerlo, el asistente dejará de figurar como chat activo y quedará oculto.
Aunque el botón multicolor seguirá visible en la barra inferior, muchos usuarios reportaron que borrar la conversación ayuda a reducir notificaciones y accesos involuntarios.
Si querés minimizar aún más la presencia del asistente, debés evitar el uso del botón del círculo azul o multicolor. Su diseño está pensado para impulsar la interacción, por lo que cada toque accidental lo abre automáticamente.
Dependiendo de la versión de Android o iOS, es posible que WhatsApp incluya opciones internas para silenciar o desactivar notificaciones de Meta AI.