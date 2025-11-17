La China Suárez contó lo peor que le hizo Benjamín Vicuña: "No me sentía..."

Según explicó, el desgaste y las diferencias fueron acumulándose con el tiempo: “Cosas de la rutina y diferencias. A lo mejor estiramos mucho la relación porque yo ya tenía hijos y me daba culpa ya haberme separado del papá de Rufi (a quien tiene con Nicolás Cabré)“, señaló.

Por último, la China dijo: “Yo lo sentí como un fracaso, más allá de que a mí se me vea fuerte y que me llevo el mundo por delante”.

¿Cuánto rating hizo la entrevista de Moria Casán con La China Suárez?

La Mañana con Moria arrancó a las 9:00 con un piso de 1.8 puntos mientras que Buen Telefe maracaba 3.2 puntos, según los datos de la medidora Kantar Ibope Media.

A las 9:22, el programa de Moria Casán lograba en El Trece 2.2 puntos de rating mientras que Buen Telefe se mantenía con 3.5 puntos.

A las 9:33, La Mañana con Moria subía a 3.0 puntos de rating en el canal del solcito y A la Barbarossa en Telefe estaba en 3.4 puntos.

A las 9:45, Moria Casán en plena entrevista con la China Suárez registraba picos de 3.2 puntos y empataba con Georgina Barbarossa en Telefe.

A las 9:52, el ciclo matutino de El Trece llegaba a los 3.5 puntos de rating pero sin poder ganarle a Telefe que obtenía 3.8 puntos.

A las 10:03, Moria subía a 3.7 puntos de rating en El Trece y Georgina en Telefe continuaba liderando con 3.9 puntos.

A las 10:08, La Mañana con Moria medía 3.8 puntos empatando con A la Barbarossa una vez más.

A las 10:22, Moria Casán continuaba con 3.4 puntos en El Trece y Georgina Barbarossa seguía firme en Telefe con 3.7 puntos.

A las 10:31, Moria registraba 3.1 puntos de rating en El Trece y Georgina tocaba un pico de 4.3 puntos venciendo cómodamente a su competidora directa.