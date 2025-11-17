La China Suárez contó lo peor que le hizo Benjamín Vicuña: "No me sentía..."

La China Suárez le brindó una entrevista íntima a Moria Casán para La Mañana con Moria (El Trece), donde también se animó a hablar del final de su relación con Benjamín Vicuña.
Por primera vez, la China Suárez contó detalles fuertes de lo que fue el fin de su relación con Benjamín Vicuña en una entrevista con Moria Casán. Sus declaraciones.
En medio de la charla, la actriz dejó en claro que su vínculo con el actor chileno, con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amancio, estaba completamente agotado mucho antes de la separación.
Todo arrancó cuando la conductora del canal del solcito le preguntó por el inicio de su relación con Mauro Icardi: “Cuando empezó todo, yo estaba bajo tierra. Estaba mal”, confesó, de manera directa.
Moria, fiel a su estilo, preguntó con todo: “¿Por qué estabas tan mal?”. Y la China arrojó picante: “Porque estaba en una relación en donde no me sentía por ahí deseada, no me sentía amada, ya estaba muy desgastada”, dijo la actriz, dejando en claro que el romance con Vicuña (ella misma confirmó que estaba hablando de él) había llegado a un punto de no retorno.
Según explicó, el desgaste y las diferencias fueron acumulándose con el tiempo: “Cosas de la rutina y diferencias. A lo mejor estiramos mucho la relación porque yo ya tenía hijos y me daba culpa ya haberme separado del papá de Rufi (a quien tiene con Nicolás Cabré)“, señaló.
Por último, la China dijo: “Yo lo sentí como un fracaso, más allá de que a mí se me vea fuerte y que me llevo el mundo por delante”.
