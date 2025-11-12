Quién era la turista brasileña asesinada en pleno Abasto después de recibir una trompada

María Vilma era empleada pública jubilada del Tribunal de Justicia de Goiás, en Brasil. Nacida en Itapuranga, alternaba su residencia entre ambos países: vivía seis meses en Argentina y seis meses en Brasil. Desde julio se encontraba en Buenos Aires para acompañar a su hija, Carolina Bizinoto, estudiante de Medicina.

A través de sus redes sociales, Carolina reclamó celeridad en los trámites judiciales y de la autopsia, y organizó una colecta solidaria para poder trasladar los restos de su madre a Brasil.

“Ella llegó a ser asistida, llegó al hospital con vida. Mi prima la vio, habló con ella. Pero en la madrugada, murió”, contó una sobrina de la víctima, Paula Lima, al medio brasileño G1. Según relató la familia, María Vilma había salido a retirar el dinero del alquiler de la casa de su hija cuando fue atacada sin motivo aparente.

Quién era María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco

Maria Vilma había llegado a Buenos Aires en julio y, según contaron sus familiares a medios brasileños, solía pasar varios meses del año en la Argentina para acompañar a su hija, que cursa Medicina en la UBA.

La víctima era exfuncionaria del Tribunal de Justicia de Goiás (TJGO), donde trabajó durante más de 20 años. Se había jubilado hacía poco tiempo y era muy querida por sus compañeros.

María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco 2

Nacida en Itapuranga, en el noroeste de Goiás, y residente en Goiânia, Maria Vilma se desempeñó en el 10° Juizado Especial Cível y era reconocida por su calidez, su paciencia y su compromiso con el trabajo.

“Era muy compañera del equipo, amiga y paciente. Enseñaba con mucha calma y tranquilidad”, recordó Letiére Almeida, una excompañera, en diálogo con el portal local.

Su sobrina, Paula Lima, contó cómo fueron las últimas horas de su tía: “La llegaron a socorrer. Llegó al hospital con vida. Mi prima la vio, habló con ella. Pero en la madrugada murió”.

Otro caso reciente

El crimen reavivó el debate sobre el manejo de pacientes con antecedentes psiquiátricos. En junio de este año, un hombre de 38 años, también en tratamiento psiquiátrico, atacó con un arma blanca a un chofer de ambulancia en Caballito, sobre avenida Rivadavia al 6000.

La denuncia había sido realizada por su propia psiquiatra, que advirtió que el paciente sufría un brote y se encontraba violento. El conductor resultó con un corte en el rostro, pero fue asistido en el lugar y se recuperó.

El agresor fue reducido por la Policía de la Ciudad, que confirmó que también tenía antecedentes psiquiátricos.