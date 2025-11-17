La China Suárez contó detalles impactantes del primer encuentro íntimo con Mauro Icardi en París

"El amor siempre gana", le dijo Moria, quien luego le pidió que le cuente detalles de ese primer encuentro que tuvieron en París, Francia. "Yo no podía más de los nervios y yo no soy tímida", reconoció la China Suárez.

"Era una habitación linda. Yo estaba muy nerviosa porque una cosa es hablar por WhatsApp... Llegué yo primero, yo tenía unos nervios", reconoció Suárez.

"Pensé el outfit y me fui muy simple: sin maquillaje, zapatillas y un pantalón ancho negro y una camiseta larga blanca. Dije 'bueno, si no le gusto así, ya está'", continuó sobre la vestimenta que eligió para aquel primer encuentro en persona con el futbolista.

Y contó qué sintió al verlo por primera vez: "Llegó al rato y me impactó porque no sabía que era tan alto. Es muy llamativo, ahí se me aflojaron las piernas y me robó un beso. Yo dije: 'ah, arrancó fuerte'".

De esta manera la China dio por primera vez detalles de aquel famoso primer encuentro con Mauro Icardi en París donde nació la historia de amor entre los dos.

Qué le impuso Mauro Icardi a la China Suárez al inicio del romance

La China Suárez y Mauro Icardi comenzaron su relación en medio de un gran revuelo mediático y en charla con Mario Pergolini en Otro día perdido (El Trece) revelaron qué fue el primer punto clave en el vínculo que el futbolista le dejó en claro desde un principio.

Fue al momento en que la actriz se refería a la serie Hija del fuego: la venganza de la bastarda donde señaló: “Tiene escenas fuertísimas, fuertes fuertes. Mauro está ansioso por verlas. Él vio los primeros 3 capítulos“, expresó entre risas.

En ese momento, el futbolista del Galatasaray intervino y dejó en claro que no comparte del todo la idea de que su novia participe en esas escenas de alto voltaje.

“En lo que vi, ella ya aparece en bolas. Después, no sé cómo sigue”, confesó Mauro. Pero la China defendió su profesión: “Bueno, pero ya me conoce y ya me conoció así. No es que hice muchos infantiles. En general, siempre estoy en bolas”.

“Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo. Después de estar conmigo, no. Esas cosas no me gustan, por ejemplo, y se lo dejé claro el primer día. Soy celoso. Ahi recien estabamos empezando, fue al principio. Pero desde ese día, se lo dejé claro”, explicó Mauro, la petición que le hizo.