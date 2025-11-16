Los macabros detalles que reveló la autopsia de la psiquiatra Virginia Franco tras ser asesinada en City Bell

El hallazgo del cuerpo

El brutal crimen fue descubierto, cuando un amigo de la víctima llamó al 911 para alertar a las autoridades. El hombre relató que se acercó a la casa de Franco, ubicada en Cantilo entre 15A y 17, tras haber perdido contacto con ella y encontrar la situación sospechosa. Al ingresar, la halló sin vida y tendida sobre un charco de sangre.

Ese amigo fue demorado preventivamente por la policía durante las primeras horas de la investigación, dado que tenía una relación de suficiente confianza con la víctima como para manejar algunos movimientos de sus cuentas bancarias. Sin embargo, tras declarar y aportar información, quedó en libertad y, de acuerdo con fuentes judiciales, no es investigado como sospechoso al menos por el momento.

encontraron-muerta-a-una-psiquiatra-de-65-anos-en-su-casa-en-city-bell-foto-xhechosanderecho-6LT3OKQBIRBRHH7U424G5SE3CM

Los peritos que trabajaron en la vivienda confirmaron que la casa estaba “totalmente revuelta”, con signos evidentes de que alguien había buscado objetos de valor o información. La ausencia del celular de Franco refuerza la teoría de que el agresor buscó robar antes o después de cometer el homicidio.

Los investigadores creen que la víctima pudo haber sido sorprendida en algún sector de la casa y que, al enfrentar al atacante, sufrió las lesiones defensivas que quedaron registradas en el informe forense.

La data de muerte coincide con el período en el que el círculo cercano había perdido contacto con ella, lo que ayudó a acotar el rango horario del crimen.

Crimen en City Bell: la investigación avanza

Con el caso ya recaratulado, la Policía Bonaerense trabaja ahora en un exhaustivo relevamiento de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para intentar reconstruir los movimientos previos y posteriores al homicidio. Los investigadores esperan poder identificar a cualquier persona que haya ingresado o merodeado la zona en los momentos cercanos al hecho.

Además, se están analizando las puertas y ventanas de la vivienda para determinar si hubo algún acceso forzado o si el agresor ingresó sin necesidad de violentar el inmueble, lo que podría suponer que la víctima conocía a quien la atacó. No obstante, esa línea de investigación se mantiene en reserva.

También se espera el resultado de peritajes de rastros levantados en la escena, como huellas, ADN o patrones de sangre, que podrían aportar información determinante sobre la mecánica del crimen y la identidad del atacante.

La causa continúa en manos de la Fiscalía N° 2 de La Plata, que trabaja junto a la policía en diversas líneas de investigación. Aunque todavía no hay detenidos, los investigadores aseguran que la hipótesis del robo como móvil del crimen es, hasta ahora, la que reúne más evidencias.