Cuántos puntos necesita Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2027 por la tabla anual

Qué otras alternativas tiene Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2027

Al margen del acumulado acumulado de puntos, el conjunto de la Ribera cuenta con dos vías directas adicionales: consagrarse campeón del Torneo Clausura o ganar la Copa Argentina, certamen en el cual ya se encuentra instalado en la fase de cuartos de final, donde deberá cruzarse ante Racing.

En este marco, existe un detalle reglamentario clave: tanto el ganador de la liga como el de la Copa Argentina liberan su cupo obtenido por tabla acumulada. No obstante, a diferencia de temporadas anteriores en las que el campeón del torneo local solía liderar la general (como ocurrió con River en 2023 o Vélez en 2024), el formato actual con definición por playoffs incrementa las posibilidades de que el campeón no termine necesariamente en los puestos de vanguardia de la tabla anual, tal como sucedió con la consagración de Platense.