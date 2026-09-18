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Cuántos puntos necesita Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2027 por la tabla anual

Boca se ubica cuarto en la tabla anual tras vencer a Central Córdoba. Repasá cuántos puntos necesita para ir a la Libertadores 2027.

Cuántos puntos necesita Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2027 por la tabla anual

Mientras sueña en grande con el desarrollo de la Copa Sudamericana, Boca Juniors no pierde de vista la planificación del próximo año. Conseguir el billete a la Copa Libertadores 2027 se erige como el gran objetivo institucional para el equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena, una meta que se acopla a la exigencia planteada por el propio entrenador de "salir campeones de algo" en lo que resta del año.

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La vía de la acumulada general representa la principal alternativa que sostiene el club de la Ribera para asegurar su regreso a la máxima competencia internacional del continente. Tras la reciente victoria por 3-1 ante Central Córdoba, el elenco albirrojo se acomodó en la cuarta posición de la tabla general, quedando a tan solo un punto de distancia de Vélez Sarsfield, club que hoy ocupa la tercera colocación y se estaría quedando con el último de los tres cupos directos que otorga dicha vía.

Cuántos puntos necesita sacar Boca en el Torneo Clausura para ir a la Libertadores 2027

Tomando como parámetro la temporada pasada —cuya estructura se mantuvo idéntica en el fútbol argentino—, Argentinos Juniors logró la clasificación en el tercer puesto acumulando 57 unidades. Bajo esta referencia estadística, se proyecta que en este 2026 Boca necesitaría alcanzar como mínimo 57 puntos para asegurar su boleto a la Libertadores 2027, cifra que equivale a cosechar el 60% de las unidades en disputa y que en los últimos tres años alcanzó para clasificar sin inconvenientes.

En la actualidad, el Xeneize cosecha 44 puntos en la tabla anual. Por ende, si se consideran los antecedentes recientes, el plantel conducido por el Vasco deberá sumar al menos 13 de las 21 unidades que restan en juego durante las últimas siete fechas del Torneo Clausura. De todas maneras, la definición estará sujeta a la paridad de los rivales directos en una lucha muy reñida entre varios aspirantes.

Qué otras alternativas tiene Boca para clasificar a la Copa Libertadores 2027

Al margen del acumulado acumulado de puntos, el conjunto de la Ribera cuenta con dos vías directas adicionales: consagrarse campeón del Torneo Clausura o ganar la Copa Argentina, certamen en el cual ya se encuentra instalado en la fase de cuartos de final, donde deberá cruzarse ante Racing.

En este marco, existe un detalle reglamentario clave: tanto el ganador de la liga como el de la Copa Argentina liberan su cupo obtenido por tabla acumulada. No obstante, a diferencia de temporadas anteriores en las que el campeón del torneo local solía liderar la general (como ocurrió con River en 2023 o Vélez en 2024), el formato actual con definición por playoffs incrementa las posibilidades de que el campeón no termine necesariamente en los puestos de vanguardia de la tabla anual, tal como sucedió con la consagración de Platense.

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