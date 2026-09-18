A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Lo último

Urgente: Mirtha Legrand otra vez internada y hay preocupación por su salud

Mirtha Legrand tuvo que ser nuevamente internada en el Sanatorio Mater Dei y hay hermetismo sobre su estado de salud.

18 sept 2026, 16:09
Urgente: Mirtha Legrand otra vez internada y hay preocupación por su salud

Urgente: Mirtha Legrand otra vez internada y hay preocupación por su salud

Urgente: Mirtha Legrand otra vez internada y hay preocupación por su salud

Urgente: Mirtha Legrand otra vez internada y hay preocupación por su salud

A pocos días de haber recibido el alta médica, el domingo 13 de septiembre, Mirtha Legrand volvió a ser internada en el sanatorio Mater Dei. La conductora ingresó nuevamente a la guardia y, tras ser evaluada por los profesionales, se decidió que permaneciera internada para realizarse distintos estudios y recibir atención médica.

La noticia fue confirmada por La Nación minutos antes de las 16 del viernes 18 de septiembre. La nueva internación se produce pocos días después de que la conductora, de 99 años, hubiera recibido el alta tras permanecer casi dos semanas en la misma institución debido a un cuadro respiratorio bronquial.

Leé también

Mirtha Legrand, internada: primer parte médico donde se revela qué tiene

Mirtha Legrand, internada: primer parte médico donde se revela qué tiene

En el comunicado difundido se brindaron detalles sobre el motivo por el que la conductora volvió a quedar bajo atención médica: "La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes".

"Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha. De no mediar cambios daremos un nuevo parte el día lunes", señalaron desde el Mater Dei.

La situación se da apenas unos días después de las palabras de Juana Viale, quien durante el último fin de semana había llevado tranquilidad sobre la salud de su abuela mientras todavía permanecía internada por el cuadro respiratorio. En aquella oportunidad, la conductora contó que los médicos le habían recomendado a la Chiqui quedarse un tiempo más en la clínica.

Cuándo recibió el alta a Mirtha Legrand

Mirtha Legrand recibió el alta médica el domingo 13 de septiembre y regresó a su casa después de permanecer casi una semana en el Sanatorio Mater Dei. La conductora había ingresado el 7 de septiembre a raíz de un cuadro respiratorio bronquial que derivó en una bronquitis.

La noticia fue comunicada ese mismo día a través de su cuenta oficial de Instagram, donde se compartió el parte médico emitido por el centro de salud.

"La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará con la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible. Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron en estos días", señalaron desde el Sanatorio Mater Dei.

Durante esos días, la conductora evolucionó favorablemente, permaneció acompañada por sus familiares y fue sometida a distintos controles médicos para seguir de cerca su recuperación.

Sin embargo, cinco días después del alta, volvió a ingresar al Mater Dei. Este viernes 18 de septiembre, la diva se presentó nuevamente en la guardia y los profesionales decidieron que permaneciera bajo atención médica para realizar estudios y controles.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Mirtha Legrand

Lo más visto