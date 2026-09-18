Urgente: Mirtha Legrand otra vez internada y hay preocupación por su salud

La situación se da apenas unos días después de las palabras de Juana Viale, quien durante el último fin de semana había llevado tranquilidad sobre la salud de su abuela mientras todavía permanecía internada por el cuadro respiratorio. En aquella oportunidad, la conductora contó que los médicos le habían recomendado a la Chiqui quedarse un tiempo más en la clínica.

Cuándo recibió el alta a Mirtha Legrand

Mirtha Legrand recibió el alta médica el domingo 13 de septiembre y regresó a su casa después de permanecer casi una semana en el Sanatorio Mater Dei. La conductora había ingresado el 7 de septiembre a raíz de un cuadro respiratorio bronquial que derivó en una bronquitis.

La noticia fue comunicada ese mismo día a través de su cuenta oficial de Instagram, donde se compartió el parte médico emitido por el centro de salud.

"La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará con la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible. Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron en estos días", señalaron desde el Sanatorio Mater Dei.

Durante esos días, la conductora evolucionó favorablemente, permaneció acompañada por sus familiares y fue sometida a distintos controles médicos para seguir de cerca su recuperación.

Sin embargo, cinco días después del alta, volvió a ingresar al Mater Dei. Este viernes 18 de septiembre, la diva se presentó nuevamente en la guardia y los profesionales decidieron que permaneciera bajo atención médica para realizar estudios y controles.