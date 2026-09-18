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Nuevo conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi: la fuerte decisión que habría tomado la psicóloga de su hija

En medio del comienzo de las grabaciones de MasterChef Celebrity, desde Intrusos revelaron el nuevo problema judicial que enfrenta Wanda Nara por sus hijas mientras continúan en la casa de Mauro Icardi. Todos los detalles.

18 sept 2026, 15:56
Nuevo conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi: la fuerte decisión que habría tomado la psicóloga de su hija

Nuevo conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi: la fuerte decisión que habría tomado la psicóloga de su hija

Nuevo conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi: la fuerte decisión que habría tomado la psicóloga de su hija

Nuevo conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi: la fuerte decisión que habría tomado la psicóloga de su hija

La feroz guerra, tanto mediática como judicial, entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin. Y mientras el futbolista se encuentra a cargo de sus hijas durante su estadía en Buenos Aires, este viernes se supo que la psicóloga de Isabella dejó de atender a la menor por la falta de pago de la mediática.

Así lo reveló Natalie Weber en Intrusos (América TV) este mediodía tras haber accedido de manera exclusiva al acta que prueba su delicada información. "La psicóloga de Isabella Icardi, una de las menores, levantó un acta dando aviso que dejaba de ser la psicóloga jurídica de la menor por falta de pago", anunció la panelista ante la sorpresa de los conductores del programa del canal del cubito.

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Asimismo, explicó: "Ellos tienen un trato en el cual Mauro se hace cargo del tratamiento psicológico de Francesca, y Wanda de Isabella". Y agregó que por estos días las nenas están con Mauro y cuando llevó a Isabella a su tratamiento, la psicóloga le comunicó que no era más la psicóloga de la menor porque después de muchos llamados que intentó tener con Wanda -sin respuesta-, decidió dejar de atender a la pequeña por falta de pago de sus honorarios.

Fue allí que Rodrigo Lussich no ocultó su postura. "Están forrados en guita y no pueden pagar a la psicóloga, ¡qué papelón!", disparó. Al tiempo que Adrián Pallares coincidió con su compañero, así como también remarcó que habitualente tanto Wanda como su madre, Nora, acostumbran a echarle le culpa a Icardi de "todas las desgracias económicas", cuando en los hechos el futbolista "se hace cargo de lo que se tiene que hacer cargo", mientras que Wanda no estaría cumpliendo con su parte.

Y si bien Natalie Weber confió que no figura en el acta cuántos meses le debe la mayor de las Nara a quien era hasta ahora la terapeuta de su hija Isabella, confirmó que la profesional dejó asentado que intentó comunicarse con Wanda en muchas ocasiones y que no tuvo respuesta.

Así las cosas, para dar cuenta de la veracidad de su información, la intrusa no dudó en leer el documento judicial que expone el incumplimiento de Wanda Nara y que afecta directamente a Isabella Icardi, su hija menor.

"En mi carácter de psicóloga jurídica, tratante de la niña Isabella, en el marco de las actuaciones de referencia a fin de informar que su tratamiento psicológico ha quedado temporalmente suspendido debido a la falta de pago de los honorarios profesionales devengados y pendientes de regularización", reza el primer párrafo del escrito judicial de la terapeuta.

"Asimismo dejo constancia de que se han realizado reiterados intentos de comunicación desde la semana pasada con la señora Wanda Nara, madre de la niña, sin haber obtenido respuesta hasta el momento, lo que ha impedido acordar la regularización de los honorarios", concluye el documento que deja expuesta una vez más a Wanda Nara. ¿Será que sus múltiples compromisos, de cara al comienzo de la nueva temporada de MasterChef Celebrity que conducirá en la pantalla de Telefe, le habrán impedido recordad sus obligaciones para con una de sus hijas?

Cuál fue la feroz chicana de Wanda Nara tras ver el anillo de boda de Mauro Icardi y la China Suárez

Las imágenes de Mauro Icardi y la China Suárez luciendo llamativos anillos no pasaron inadvertidas para Wanda Nara, quien rápidamente encontró una particular manera de reaccionar en medio de la tensión que mantiene con su ex y la actriz.

Lejos de hacer una referencia directa a la postal que compartió Icardi, la conductora volvió a recurrir a sus redes sociales y publicó un mensaje que, por el contenido elegido, no tardó en ser interpretado como una respuesta cargada de significado.

A través de sus Stories, Wanda compartió una ilustración protagonizada por una cachorra de león y su madre. En la imagen, la pequeña le pregunta: “Mami, ¿cuál es el sentido de la vida?”. La respuesta de la leona es breve y contundente: “Tú”.

Pero eso no fue todo. Debajo de la ilustración, Wanda Nara escribió los nombres de sus cinco hijos, dejando así en claro cuál es, según el mensaje que decidió compartir, el principal centro de su vida.

El detalle elegido para la publicación tampoco fue menor. El león es un animal con el que Mauro Icardi se identifica desde hace años y que incluso lleva tatuado en su cuerpo, ya que tiene una enorme cabeza de león en el pecho. Por eso, la elección de esa imagen sumó una particular lectura al posteo de la conductora.

La publicación apareció poco después de que Mauro Icardi mostrara una fotografía junto a la China Suárez, en la que ambos lucían anillos que rápidamente despertaron especulaciones sobre un posible compromiso.

Sin nombrar ni a su exmarido ni a la actriz, Wanda eligió responder de manera indirecta y volvió a poner el foco sobre sus hijos. Una publicación que, por sus detalles, fue leída como una chicana silenciosa y que suma otro capítulo a la conflictiva historia protagonizada por Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.

     

 

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