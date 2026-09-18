Nuevo conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi: la fuerte decisión que habría tomado la psicóloga de su hija

Y si bien Natalie Weber confió que no figura en el acta cuántos meses le debe la mayor de las Nara a quien era hasta ahora la terapeuta de su hija Isabella, confirmó que la profesional dejó asentado que intentó comunicarse con Wanda en muchas ocasiones y que no tuvo respuesta.

Así las cosas, para dar cuenta de la veracidad de su información, la intrusa no dudó en leer el documento judicial que expone el incumplimiento de Wanda Nara y que afecta directamente a Isabella Icardi, su hija menor.

"En mi carácter de psicóloga jurídica, tratante de la niña Isabella, en el marco de las actuaciones de referencia a fin de informar que su tratamiento psicológico ha quedado temporalmente suspendido debido a la falta de pago de los honorarios profesionales devengados y pendientes de regularización", reza el primer párrafo del escrito judicial de la terapeuta.

"Asimismo dejo constancia de que se han realizado reiterados intentos de comunicación desde la semana pasada con la señora Wanda Nara, madre de la niña, sin haber obtenido respuesta hasta el momento, lo que ha impedido acordar la regularización de los honorarios", concluye el documento que deja expuesta una vez más a Wanda Nara. ¿Será que sus múltiples compromisos, de cara al comienzo de la nueva temporada de MasterChef Celebrity que conducirá en la pantalla de Telefe, le habrán impedido recordad sus obligaciones para con una de sus hijas?

Cuál fue la feroz chicana de Wanda Nara tras ver el anillo de boda de Mauro Icardi y la China Suárez

Las imágenes de Mauro Icardi y la China Suárez luciendo llamativos anillos no pasaron inadvertidas para Wanda Nara, quien rápidamente encontró una particular manera de reaccionar en medio de la tensión que mantiene con su ex y la actriz.

Lejos de hacer una referencia directa a la postal que compartió Icardi, la conductora volvió a recurrir a sus redes sociales y publicó un mensaje que, por el contenido elegido, no tardó en ser interpretado como una respuesta cargada de significado.

A través de sus Stories, Wanda compartió una ilustración protagonizada por una cachorra de león y su madre. En la imagen, la pequeña le pregunta: “Mami, ¿cuál es el sentido de la vida?”. La respuesta de la leona es breve y contundente: “Tú”.

Pero eso no fue todo. Debajo de la ilustración, Wanda Nara escribió los nombres de sus cinco hijos, dejando así en claro cuál es, según el mensaje que decidió compartir, el principal centro de su vida.

El detalle elegido para la publicación tampoco fue menor. El león es un animal con el que Mauro Icardi se identifica desde hace años y que incluso lleva tatuado en su cuerpo, ya que tiene una enorme cabeza de león en el pecho. Por eso, la elección de esa imagen sumó una particular lectura al posteo de la conductora.

La publicación apareció poco después de que Mauro Icardi mostrara una fotografía junto a la China Suárez, en la que ambos lucían anillos que rápidamente despertaron especulaciones sobre un posible compromiso.

Sin nombrar ni a su exmarido ni a la actriz, Wanda eligió responder de manera indirecta y volvió a poner el foco sobre sus hijos. Una publicación que, por sus detalles, fue leída como una chicana silenciosa y que suma otro capítulo a la conflictiva historia protagonizada por Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.