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Un carpintero le disparó a su socio en la cara mientras dormía: la desesperada maniobra que hizo para sobrevivir

El acusado quedó detenido con prisión preventiva e imputado por tentativa de homicidio agravada.

Un carpintero le disparó a su socio en la cara mientras dormía. (Foto: 

Un carpintero le disparó a su socio en la cara mientras dormía. (Foto: Ministerio Público Fiscal)

Un carpintero quedó detenido en Chacarita acusado de intentar asesinar a su socio dentro del taller donde ambos trabajaban. Según la investigación judicial, el hombre habría ingresado armado al lugar mientras la víctima dormía, le disparó dos veces en el rostro y luego intentó ahorcarlo con un cable.

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El violento episodio terminó cuando la víctima logró liberarse, acercarse a una ventana y pedir auxilio a los gritos, lo que permitió la intervención de la Policía de la Ciudad.

El acusado fue detenido en el lugar y posteriormente la Justicia ordenó que permanezca bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El ataque dentro del taller: dos disparos y un intento de ahorcamiento

De acuerdo con la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, el acusado habría ingresado durante la madrugada a la habitación donde descansaba su socio.

En ese momento, siempre según la acusación, sacó un revólver calibre .22 y efectuó dos disparos a corta distancia contra su rostro. Los proyectiles impactaron en el pómulo derecho de la víctima.

A pesar de las heridas, el hombre logró reaccionar y comenzó un forcejeo con su atacante. Durante la pelea, el agresor habría apoyado nuevamente el arma contra su cuello y gatillado al menos tres veces más, aunque los disparos no llegaron a salir.

Además, la investigación sostiene que el acusado lo amenazó de muerte e intentó asfixiarlo utilizando un cable.

La víctima pidió ayuda desde una ventana y los vecinos llamaron al 911

Tras varios minutos de tensión, la víctima consiguió liberarse y alcanzó una ventana del taller. Desde allí, comenzó a pedir auxilio a los gritos, lo que alertó a vecinos de la zona. Ante la emergencia, realizaron un llamado al 911 y dieron aviso a la Policía.

Minutos después, efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar, redujeron al sospechoso y concretaron su detención dentro del taller.

La Justicia dictó prisión preventiva para el acusado

Luego del arresto, el hombre quedó a disposición de la Unidad Flagrancia Norte (UFLA). La auxiliar fiscal Natalia Pla solicitó que continuara detenido y la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 15, hizo lugar al pedido.

El acusado fue imputado por homicidio simple en grado de tentativa agravado por alevosía y por el uso de arma de fuego, además de portación de arma de fuego de uso civil condicional.

La causa continuará bajo investigación de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 5, a cargo del fiscal Miguel Ángel Kessler, que deberá avanzar con la recolección de pruebas y la reconstrucción del episodio.

En pocas palabras

  • Atacante imputado: Un carpintero enfrenta cargos por tentativa de homicidio agravada contra su socio en Chacarita.
  • Violento episodio: El agresor disparó a la víctima en la cara e intentó asfixiarla con un cable mientras dormía.
  • Captura policial: La víctima logró pedir auxilio desde una ventana, lo que permitió la detención del agresor y su posterior prisión preventiva.
Resumen generado por Thinkindot AI
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