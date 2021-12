Tensión con manteros en Once: el detrás de escena del conflicto tras el megaoperativo en Once

“Esperemos que los incidentes no pasen a mayores, que desde la Justicia no se siga avanzando en allanamientos. Donde se metieron es en un lugar donde los vendedores pagan un plus para dejar lo poco que tienen. Fueron a la mañana y se enteraron que todo el capital que tenían para vivir no lo tenían más”, expresó a A24.com Omar Guaraz, secretario General del Sindicato de Vendedores Ambulantes.

"Nosotros no avalamos un shopping en la calle, donde detrás de las mantas no hay vendedores sino empleados, una estructura con gran poder económico que ha avanzado en la calle mafiosamente. Pero, hay que distinguir del vendedor del que no es vendedor, en un negocio que necesita de la complicidad policial", afirmó.

Megaoperativo y tensión con los manteros en Once: ¿Qué ocurrió?

El operativo se efectuó este martes en la galería La Unión situada sobre la calle Sarmiento al 2.800 del mencionado barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, efectivos de Policía de la Ciudad realizaron el procedimiento desde la madrugada en un depósito y secuestraron miles de productos en infracción a la Ley de marcas además de bolsones, carros, telgopores para la exhibición de lentes y hasta material para ensamblar productos tecnológicos.

"Muchos no vendían marcas, tenías sus barbijo y medias. No quita que haya habido mercadería de réplica de marcas, que no solo era de manteros sino de los propietarios de la galería. A nosotros nos importa que al vendedor le dieron un golpe muy duro en un año complicado y por eso los reclamos en la calle. Es una medida que no distingue a los vendedores particulares que cometen delitos con el mantero. Los metieron a todos en la misma bolsa", aseguró Guaraz.

El procedimiento fue ordenado por la Fiscalía Penal Contravenciones y de Faltas Nro. 35 de la Dra. Celsa Ramírez, mientras que el juzgado interviniente es el Penal, Contravenciones y de Faltas 1, a cargo del Dr. Rodolfo Ariza Clerici. En tanto, fuentes policiales informaron que el material incautado fue asegurado en bultos identificados y precintados ante de su traslado en siete vehículos a un deposito para su conteo y señalización.