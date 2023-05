Terror por la banda narco de "Chaki Chan": se enfrentaron a los tiros y los vecinos se tuvieron que "atrincherar"

De acuerdo a la cronista de A24 en el lugar, Paula Wilberger, son las madres las que defienden sus viviendas y los chicos del barrio no pueden salir ni para ir a la escuela.

“Es una situación que nunca pasamos, que venga un narco de otro lado a ocupar nuestro territorio. Esto no es de nosotros. Nosotros no vendemos ni nada, pero ellos quieren venir a ocupar para vender y si quieren meter a los más chiquitos para vender droga, los meten, no les importa nada”, contó una de las mujeres en declaraciones a Andino y las Noticias.

Con respecto a la banda, la vecina expresó: “Vinieron de la banda de Chaki Chan, entraron y empezaron a vender droga (…) Los pibitos capaz que empiezan a los 10 años (a vender). Ellos están a costumbrados a agarrar pibitos y amenazarlos con que, si no venden, van a matar a los papás…”.

Por último, la vecina sostuvo: “No tenemos ayuda de la policía. Los vecinos nos cansamos de llamar y nunca vino la policía. Nos dejaron en la nada (…)”.