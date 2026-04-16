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Violencia en escuelas: una adolescente apuñaló a un compañero de colegio en San Martín

Una adolescente atacó a un alumno a la salida de la escuela y el herido fue trasladado al Hospital Castex. El caso se suma a una serie de amenazas de tiroteos en distintas provincias que encendieron la preocupación de padres y autoridades.

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El episodio ocurrió este jueves por la mañana en el ingreso al establecimiento, ubicado en la intersección de Sargento Cabral e Industria. De acuerdo con los primeros datos, una alumna de primer año atacó con un arma blanca a un estudiante de tercer año y le provocó varias heridas.

Tras la agresión, la chica ingresó al edificio escolar y se ocultó en el interior para evitar ser retenida por otros alumnos y adultos que se encontraban en el lugar. El hecho movilizó a la Policía y a equipos de emergencia, que asistieron al adolescente herido y controlaron la situación en el establecimiento.

Ola de amenazas en colegios

Una serie de amenazas de tiroteos en escuelas encendió la alarma en distintas provincias del país y obligó a activar protocolos de seguridad, con intervención policial y judicial. Mensajes como “Mañana tiroteo” aparecieron en baños de instituciones educativas, generando preocupación entre directivos, padres y alumnos.

Los primeros casos se registraron en Tucumán, donde autoridades del Colegio Guillermina denunciaron la aparición de una advertencia escrita en los baños que anunciaba un ataque para el 15 de abril. La misma amenaza fue detectada luego en otro establecimiento de la provincia, lo que derivó en un refuerzo de la presencia policial y la intervención de la fiscalía.

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El fenómeno no quedó aislado: en la Escuela N°26 de Villa Elisa, en la provincia de Buenos Aires, apareció un mensaje similar escrito en una pared que advertía sobre un supuesto tiroteo, lo que generó reuniones urgentes entre autoridades escolares y reclamos de padres.

Las investigaciones avanzan en varias jurisdicciones y una de las principales hipótesis apunta a un posible reto viral difundido en redes sociales, especialmente en TikTok. En Córdoba también se detectaron mensajes con características similares en escuelas de la capital y el interior, lo que reforzó la sospecha de un patrón repetido.

Las inscripciones halladas en establecimientos educativos dieron lugar a denuncias formales, reuniones de equipos directivos y la apertura de investigaciones judiciales.

En Mendoza, la Escuela 4-143 El Algarrobal fue otro de los establecimientos afectados. Allí, una advertencia escrita en el baño motivó la intervención de Policía Científica y la activación de protocolos, mientras algunos padres decidieron no enviar a sus hijos a clases por precaución.

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