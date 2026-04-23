Impactante: una ex reina de belleza fue asesinada a tiros por su suegra y quedó grabado

La escena posterior: “¿Qué hiciste, mamá?”

Tras los disparos, aparece en la grabación Alejandro, pareja de la víctima e hijo de la acusada, con el bebé en brazos. “¿Qué fue eso?”, pregunta al ingresar al lugar. Al ver a Carolina en el suelo, encara a su madre: “¿Qué hiciste, mamá?”.

La respuesta de la mujer quedó registrada: “Nada, me hizo enojar”.

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El intercambio continúa con una frase que estremeció a los investigadores: “Mi familia es mía. Tú eres mío y ella me robó”, habría dicho la presunta asesina.

Una causa por femicidio y una sospechosa prófuga

El crimen ocurrió el 15 de abril en el barrio de Polanco, en Ciudad de México, pero el video se conoció días después tras su difusión en redes sociales.

La Fiscalía General de Justicia inició una investigación por homicidio doloso con protocolo de feminicidio, y Erika Herrera figura como principal sospechosa. Actualmente, permanece prófuga.

Uno de los puntos que genera mayor controversia es la demora en la denuncia. Según relató Reyna Gómez Molina, madre de la víctima, fue Alejandro quien le comunicó la muerte un día después.

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El hombre habría decidido esperar para organizar el cuidado del bebé de ocho meses ante la posibilidad de quedar detenido.

De acuerdo a ese testimonio, incluso grabó videos con indicaciones sobre la alimentación del niño, previendo un eventual escenario judicial.

El testimonio de la madre de la víctima

La madre de Carolina reconstruyó el momento en que recibió la noticia: “Me dijo que estaba muerta. Yo empecé a gritar y le preguntaba si la que hablaba de fondo era mi hija. Me dijo: ‘No, señora… mi mamá le disparó’”.

Además, aseguró que los conflictos entre su hija y la suegra eran habituales, pero no hacían prever un desenlace de esta magnitud.