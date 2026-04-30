¿Llega al Mundial? Se conoció el grado de la lesión de Julián Álvarez tras el choque por Champions

Este panorama clínico es sumamente favorable para el futbolista, ya que lo deja con buenas perspectivas para llegar a la semifinal revancha por la Champions League, la cual se disputará el próximo martes en el Emirates Stadium de Londres. El cuerpo médico trabajará intensamente en las próximas 48 horas para evaluar su evolución y determinar si puede ser de la partida en Inglaterra.

¿Peligra la presencia de Julián Álvarez en el Mundial 2026?

La mayor preocupación para los fanáticos argentinos radicaba en la cercanía del inicio de la Copa del Mundo. Afortunadamente, este informe preliminar trae la noticia más esperada por el país: la dolencia no compromete la chance de llegar en plenitud al Mundial que comenzará el 11 de junio.

Al tratarse de un esguince leve, los plazos de rehabilitación permiten que el jugador no solo dispute el cierre de la temporada europea con su club, sino que se incorpore a la concentración nacional en óptimas condiciones físicas. Tras el encuentro en el que se produjo la lesión, el propio Diego Simeone había manifestado su cautela ante las cámaras de ESPN: “Le harán estudios para ver qué tiene, esperemos que sea lo menos posible”, declaró el técnico. Sus deseos parecen haberse cumplido, confirmando que el impacto fue menor de lo que la imagen sugería en el momento de la sustitución.

Con este diagnóstico, Julián Álvarez podrá enfocarse en una recuperación rápida para intentar liderar al Atlético de Madrid hacia la final continental, mientras Scaloni tacha una preocupación de su lista de cara a la cita mundialista.