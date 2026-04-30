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¿Llega al Mundial? Se conoció el grado de la lesión de Julián Álvarez tras el choque por Champions

Luego de ser reemplazado en la semifinal ante el Arsenal, los informes médicos revelaron detalles sobre la lesión de Julián Álvarez y hay preocupación en Atlético de Madrid y a la Selección Argentina.

¿Llega al Mundial? Se conoció el grado de la lesión de Julián Álvarez tras el choque por Champions

El mundo del fútbol y, especialmente, el cuerpo técnico de la Selección Argentina, se encontraban en vilo tras ver a Julián Álvarez abandonar el campo de juego con signos de dolor durante el empate entre el Atlético de Madrid y el Arsenal por la Champions League. Sin embargo, las noticias que llegan desde la capital española son sumamente positivas. Lionel Scaloni respira aliviado ya que la lesión que sufrió el delantero no es grave, según indicaron los primeros informes médicos tras los estudios realizados este jueves.

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Atlético de Madrid de Julián Álvarez eliminó al Barcelona. 
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El "Araña" había sido el protagonista de la jornada al anotar, de penal, el gol que selló la igualdad para el equipo dirigido por el "Cholo" Simeone. No obstante, la preocupación se instaló cuando un rival cayó accidentalmente sobre su pierna. Aunque el atacante intentó continuar durante algunos minutos, no aguantó más y el entrenador optó por cambiarlo a los 77 minutos del segundo tiempo, permitiendo el ingreso de Alex Baena.

Qué lesión tiene Julián Álvarez y cuánto tiempo estará fuera

A falta de un parte médico oficial por parte del club colchonero, las informaciones preliminares que trascendieron tras los exámenes en Madrid indican que el delantero sufrió un esguince leve en el tobillo izquierdo. Este diagnóstico descarta cualquier tipo de ruptura ósea o ligamentaria de gravedad, lo que reduce drásticamente los tiempos de recuperación esperados inicialmente.

Este panorama clínico es sumamente favorable para el futbolista, ya que lo deja con buenas perspectivas para llegar a la semifinal revancha por la Champions League, la cual se disputará el próximo martes en el Emirates Stadium de Londres. El cuerpo médico trabajará intensamente en las próximas 48 horas para evaluar su evolución y determinar si puede ser de la partida en Inglaterra.

¿Peligra la presencia de Julián Álvarez en el Mundial 2026?

La mayor preocupación para los fanáticos argentinos radicaba en la cercanía del inicio de la Copa del Mundo. Afortunadamente, este informe preliminar trae la noticia más esperada por el país: la dolencia no compromete la chance de llegar en plenitud al Mundial que comenzará el 11 de junio.

Al tratarse de un esguince leve, los plazos de rehabilitación permiten que el jugador no solo dispute el cierre de la temporada europea con su club, sino que se incorpore a la concentración nacional en óptimas condiciones físicas. Tras el encuentro en el que se produjo la lesión, el propio Diego Simeone había manifestado su cautela ante las cámaras de ESPN: “Le harán estudios para ver qué tiene, esperemos que sea lo menos posible”, declaró el técnico. Sus deseos parecen haberse cumplido, confirmando que el impacto fue menor de lo que la imagen sugería en el momento de la sustitución.

Con este diagnóstico, Julián Álvarez podrá enfocarse en una recuperación rápida para intentar liderar al Atlético de Madrid hacia la final continental, mientras Scaloni tacha una preocupación de su lista de cara a la cita mundialista.

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