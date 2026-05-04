El insólito video de Roberto García Moritán tras separarse de Pampita que generó polémica: "Vergüenza ajena"

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Qué dice el chat que Yanina Latorre filtró y que confirma la separación de Pampita

Yanina Latorre no se quedó únicamente con los primeros rumores que circularon acerca de la ruptura entre Pampita y Martín Pepa, sino que decidió ir más allá. Fiel a su estilo, afirmó que investigó en profundidad y que lo que maneja ahora es información sólida y difícil de refutar.

Durante su programa en El Observador, la conductora no solo confirmó el final del vínculo, sino que además agregó un detalle que encendió la polémica sobre el presente sentimental de la modelo. Según relató, Carolina ya habría dejado atrás la historia y estaría instalada en Miami, compartiendo momentos con un viejo (o nuevo) amor.

El nombre que reveló generó un verdadero sacudón: Cochito López, alguien que ya había estado ligado a la vida de Pampita y que vuelve a aparecer en escena. La coincidencia de que él también esté en la misma ciudad abre interrogantes y suma intriga. ¿Se trata de una simple casualidad o de una causalidad evidente?

“Tengo la información: se separó Pampita. Te voy a leer el chat de ella con otra persona: ‘Sí, me separé, no me lo esperaba. Ahora me vine con amigos a pasar las penas’. ¿Quién está en Miami? Cochito López. Él subió una foto de una palmera”, lanzó Yanina con vehemencia.

Respecto a cómo lo vivió la modelo, Latorre aseguró que la situación la tomó completamente por sorpresa y que su intención sería recomponer el vínculo con el polista: “Ella no se lo esperaba, la dejó él. Apuesta a ese vínculo, a volver”.