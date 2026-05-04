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El insólito video de Roberto García Moritán tras separarse de Pampita que generó polémica: "Vergüenza ajena"

Roberto García Moritán compartió un video estilo “get ready with me” y generó polémica.

4 may 2026, 18:04
roberto garcia moritan y pampita
roberto garcia moritan y pampita

Roberto García Moritán sorprendió a todos al compartir un clip en formato “get ready with me”. Sin embargo, lo que parecía ser un gesto simpático terminó generando el efecto contrario y se convirtió en tema de conversación en Puro Show (El Trece), donde los panelistas no dudaron en opinar.

“Vergüenza ajena”, lanzó el conductor Pampito, marcando el tono de la discusión. “¿No tiene un amigo que le diga?”, se preguntó una de las panelistas, mientras Matías Vázquez sumaba: “Moritán, qué hiciste”. Pampito, por su parte, agregó con ironía: “Me hace acordar a los exs de Moria. Esos que quedaron medios locos con la fama”.

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La mesa se encendió aún más cuando Nancy Duré aportó su mirada: “Están con Pampita les levanta el hancicap y después se la creen”. En tanto, Fernanda Iglesias se mostró desconcertada frente al video y lanzó una serie de preguntas que quedaron flotando: “Por qué hace esto, qué es lo que busca, qué es lo que quiere lograr”.

En el material se lo ve a Moritán en una faceta íntima: “arreglándose”, duchándose y aplicándose perfume. Una puesta en escena que, lejos de pasar desapercibida, abrió un debate sobre la exposición y la imagen pública.

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Qué dice el chat que Yanina Latorre filtró y que confirma la separación de Pampita

Yanina Latorre no se quedó únicamente con los primeros rumores que circularon acerca de la ruptura entre Pampita y Martín Pepa, sino que decidió ir más allá. Fiel a su estilo, afirmó que investigó en profundidad y que lo que maneja ahora es información sólida y difícil de refutar.

Durante su programa en El Observador, la conductora no solo confirmó el final del vínculo, sino que además agregó un detalle que encendió la polémica sobre el presente sentimental de la modelo. Según relató, Carolina ya habría dejado atrás la historia y estaría instalada en Miami, compartiendo momentos con un viejo (o nuevo) amor.

El nombre que reveló generó un verdadero sacudón: Cochito López, alguien que ya había estado ligado a la vida de Pampita y que vuelve a aparecer en escena. La coincidencia de que él también esté en la misma ciudad abre interrogantes y suma intriga. ¿Se trata de una simple casualidad o de una causalidad evidente?

“Tengo la información: se separó Pampita. Te voy a leer el chat de ella con otra persona: ‘Sí, me separé, no me lo esperaba. Ahora me vine con amigos a pasar las penas’. ¿Quién está en Miami? Cochito López. Él subió una foto de una palmera”, lanzó Yanina con vehemencia.

Respecto a cómo lo vivió la modelo, Latorre aseguró que la situación la tomó completamente por sorpresa y que su intención sería recomponer el vínculo con el polista: “Ella no se lo esperaba, la dejó él. Apuesta a ese vínculo, a volver”.

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