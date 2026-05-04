La dura advertencia de Donald Trump: "Irán será borrado de la faz de la Tierra si ataca embarcaciones estadounidenses"

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En declaraciones a Fox News, Trump fue más allá y lanzó una advertencia directa contra Teherán: aseguró que Irán podría ser “borrado de la faz de la Tierra” si ataca embarcaciones estadounidenses vinculadas al denominado operativo de seguridad en la zona.

Además, destacó el poder militar desplegado por Estados Unidos, con armamento “de mayor calidad” y presencia global suficiente para responder ante cualquier amenaza.

Irán lanzó nuevos ataques contra los Emiratos Árabes Unidos

La ofensiva forma parte del llamado “Proyecto Libertad”, una iniciativa de Estados Unidos para escoltar buques comerciales y garantizar un corredor seguro en el estrecho tras el bloqueo impuesto por Irán.

El operativo incluye un fuerte despliegue del Comando Central de Estados Unidos, con destructores, más de 100 aeronaves, drones y unos 15.000 efectivos militares en la región. Según Trump, todas las ofensivas iraníes recientes, incluidos misiles y drones, fueron neutralizadas sin consecuencias.

Desde Teherán, la reacción no tardó en llegar. Autoridades iraníes advirtieron que cualquier fuerza extranjera que intente ingresar al estrecho será atacada, en un desafío directo a la operación estadounidense.

IVQGSZVHNJFWHIF5I4I3CMIM6Q El estrecho de Ormuz permanece bloqueado de facto desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra el 28 de febrero (REUTERS)

Además, el régimen negó que barcos escoltados por EE.UU. hayan logrado atravesar la zona en las últimas horas y aseguró que cualquier intento sin autorización será considerado una provocación.

El conflicto se da en paralelo a negociaciones estancadas entre ambos países, mientras el bloqueo marítimo sigue impactando en los mercados energéticos globales.

Un escenario abierto y con impacto global

Con amenazas cruzadas, despliegue militar y una ruta clave en juego, la situación en el estrecho de Ormuz se perfila como uno de los focos geopolíticos más delicados del momento.

La Casa Blanca anticipó que en las próximas horas habrá más detalles oficiales sobre la operación, en un contexto donde cualquier movimiento puede tener consecuencias a escala mundial.