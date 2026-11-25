La muerte de Thiago ha generado un profundo dolor en la comunidad. Familiares y compañeros del jardín dejaron mensajes de despedida y homenajes en el frente del establecimiento. Un emotivo texto, firmado por otros niños, recordaba su gusto por los dinosaurios, mientras que otro expresaba: “Espero que estés bien con los ángeles”.

Homenajes y acompañamiento a la familia

Desde el jardín de infantes también manifestaron su tristeza, describiendo a Thiago como un niño “maravilloso y encantador”. Expresaron estar “todos desconsolados al enterarnos de la trágica noticia” y enviaron sus condolencias a la familia. La institución se comprometió a colaborar plenamente con la investigación policial.