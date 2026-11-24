Después de ese éxito, continuó sumando participaciones en distintas producciones, entre ellas Regalo del cielo, Alta comedia, La hermana mayor, Ricos y famosos, Mosca y Smith y Soy tu fan. Sin embargo, el panorama de la industria televisiva comenzó a cambiar y las oportunidades laborales dejaron de ser las mismas.

En medio de ese escenario, Emiliano decidió replantearse su futuro. La crisis económica de comienzos de los años 2000 también impactó en el mundo artístico y el actor optó por concentrarse en sus estudios de Derecho. Así comenzó una etapa mucho más alejada de la exposición pública, en la que construyó una carrera profesional diferente.

Pero la actuación nunca dejó de estar presente. Durante la pandemia, una serie despertó nuevamente sus ganas de volver a trabajar frente a las cámaras. Se trató de El método Kominsky, protagonizada por Michael Douglas, que cuenta la historia de un actor que busca reinventarse. La ficción lo llevó a reflexionar sobre su propia vocación y a tomar una decisión.

En una entrevista realizada en 2024, recordó aquel momento: "Ahí me decidí a regresar. Lo pensé y lo decidí profundamente".

Su vuelta se concretó con participaciones en distintas producciones. Formó parte de María Marta: El crimen del country, la serie inspirada en el asesinato de María Marta García Belsunce, donde interpretó a un fiscal. También trabajó en El sabor del silencio, el thriller de Flow protagonizado por Gonzalo Heredia y Violeta Urtizberea, y regresó al teatro con Solo brumas, una obra de Eduardo Pavlovsky.

Uno de los proyectos más destacados de esta nueva etapa llegó en 2025, cuando se sumó a Las maldiciones, la serie de Netflix protagonizada por Leonardo Sbaraglia y basada en la novela de Claudia Piñeiro. Allí interpretó a Rogelio Vargas y volvió a compartir una producción con Sbaraglia, con quien había coincidido décadas atrás en Clave de Sol.

El actor también habló sobre el significado que tiene esta profesión en su vida. Durante una entrevista en noviembre de 2025 con el programa Todo Pasa, de Urbana Play, dejó una definición contundente: "Actuar para mí es un lugar sagrado".

En el plano personal, Emiliano mantiene un perfil mucho más reservado que el de su hermano. Está casado con Ingrid, diseñadora de interiores, y es padre de dos hijas, Lara y Lucía. Sobre su relación con Guido, alguna vez contó que, como sucede en muchas familias, tuvieron sus diferencias desde chicos, aunque siempre conservaron una buena relación.

"Nos peleamos y amigamos desde chiquitos como pasa generalmente entre los hermanos", recordó al hablar de ese vínculo.

La muerte de Susana volvió a reunir a la familia alrededor de una pérdida que los atraviesa profundamente. Este lunes 23 de noviembre, Guido regresó a su programa No está todo dicho, por La 100, y habló al aire sobre los días difíciles que había vivido mientras acompañaba a su mamá durante su enfermedad.

"Vengo con unos días que ya saben, muy tremendos", expresó conmovido.

El conductor también recordó la angustia de permanecer en el hospital mientras esperaba un desenlace que nadie quería, aunque sabía que podía ocurrir. "Mientras esperaba en el Hospital Italiano lo que ya sabíamos... Lo que no querés que pase, pero sí querés que no sufra más la persona que vos querés", contó.

En otro momento de su reflexión, habló sobre todo lo que había aprendido de su mamá y dejó una frase que resumió el dolor de la despedida: "Mi mamá me enseñó un montón de cosas. Yo aprendí un montón de cosas. Pero acá sigo, aprendiendo con ustedes".

Así, mientras Guido atraviesa públicamente el duelo por la muerte de Susana, la historia de Emiliano vuelve a despertar interés: aquel chico que fue una estrella de la televisión juvenil, eligió cambiar de rumbo, se recibió de abogado y, años después, encontró la manera de regresar a su primera pasión.